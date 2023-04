A- A+

bbb 23 Choro de Ricardo e sister criticando Bruna Griphao marcam madrugada no BBB 23 Na reta final do game, o clima segue tenso entre os brothers

O Top 6 do BBB 23 teve uma madrugada tranquila na segunda (17) para a terça (18): os brothers não tiveram o Jogo da Discórdia e aproveitaram os últimos dias na casa para conversar e desabafar sobre a reta final.

Saudade!

Em uma conversa com Domitila, Ricardo revelou que já está com saudade de Sarah Aline. O brother, que viveu um relacionamento com a ex-sister na casa, demonstrou preocupação e afirmou que está curioso para saber como ela foi recebida pelo público.

"Eu quero saber se ela tá bem, como foi recebida lá fora, o que aconteceu. Se ela tá bem, se o coração dela tá aliviado, sabe. Se é isso que ela esperava que pudesse acontecer", confessou Ricardo.

Treta entre aliadas

Enquanto as ex-integrantes do quarto Deserto conversaram na área externa, Amanda fez um alerta sobre o comportamento de Bruna Gripaho e disse que a atriz tem várias versões, mas umad elas não a agrada.

"Eu só não gosto da Bruna 'mimizenta'. Sabe a Bruna reclamona? Vou falar para você porque talvez tenha gente lá fora que pensa a mesma coisa. Você acorda reclamando. É look, é raio-x, é microfone, é não sei o que", pontuou Amanda. "Ninguém é perfeito. Eu não acordo de bom-humor, realmente", reagiu Bruna.

Em outro momento, Aline Wirley também falou sobre a atriz. "Você me causa muitas coisas. Às vezes eu te amo muito, às vezes eu tenho vontade de...", disse a cantora, fazendo gestos com as mãos. "Me causa tipo... eu fico atormentada", completou a ex-Rouge.

