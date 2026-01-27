Choro e discussões tomam conta da casa após Sincerão do BBB 26; veja o resumo da madrugada
Sol Vega esteve no centro de diversos embates, trocando farpas com Ana Paula Renault e Juliano Floss
A madrugada desta terça-feira, 27, foi de muita briga e choro no BBB 26. Após a dinâmica do segundo Sincerão da edição, os brothers trocaram farpas e a tensão tomou conta da casa.
Sol Vega esteve no centro de diversos embates, trocando farpas com Ana Paula Renault e Juliano Floss, que deixou a dinâmica abalado e caiu no choro em diferentes momentos da noite.
Babu Santana tentou apaziguar conflitos, mas também se envolveu em discussões, incluindo um desentendimento com Gabriela e, mais tarde, com Jonas. Veja o resumo:
Babu aconselha Sol Vega sobre dinâmicas
Após o Sincerão desta segunda-feira, 26, Babu Santana consolou Sol Vega e aconselhou a sister como lidar melhor com as dinâmicas da casa. "Você chegou em um nível emocional que só faz mal a você", diz o ator.
Breno também acalmou a veterana. "Eu não estou invalidando os seus traumas. Só estou falando que em algum momento, essa fala pode tirar a sua individualidade, trazer uma pauta e esvaziá-la. . Mas a sua história: estou aqui porque você esteve", disse o brother.
Juliano Floss recebe apoio após briga com Sol Vega
Juliano Floss caiu no choro após o embate com Sol Vega durante o Sincerão. "Isso não é o BBB 26. [Ela] é igual Matheus, trazem coisas que não tem nada a ver com aqui", diz Ana Paula Renault para o dançarino.
Minutos depois, Juliano voltou a chorar sozinho no quarto Sonho de Voar.
Minutos depois, Milena consolou o brother e disse que ele é uma das suas prioridades na casa. "Isso foi bom pra gente ver hoje quem tá com a gente e quem não tá", afirmou a sister.
Solange explica comportamento na casa
Após receber o título de "planta" da casa, Solange Couto explica que não teve motivo para se indispor na casa. "Não sei realmente o que fazer nessa atitude. O que eu estava falando, Ana Paula, eu não tenho até esse presente momento nenhum motivo para me bater com você, para me bater com ela, A, B, C, Z", diz a atriz.
Babu e Gabriela se desentendem durante conversa
Na área externa, Gabriela tenta conversar com Babu Santana após ter recebido o título de "menos confiável" do jogo. "Por que você está olhando para a câmera? Olha para aquela câmera ali", sugere o ator durante o papo.
"Só fui grata com você da maneira que me recebeu. Fui sentar e conversar com você porque eu gostava de você... Fui só saber se você estava estranho comigo ou não. Só isso", diz Gabriela, mas Babu afirma novamente que a sister conversa olhando para as câmeras.
Mais tarde, a sister chorou no quarto Sonho do Amor Eterno e foi consolada por Breno. "Eu não pude nem me olhar no espelho, eu estava toda suja. Eu fui conversar com ele antes disso, eu falei ‘olha, Babu, eu quero conversar porque eu gosto muito de você e eu quero entender’. Aí ele começou a falar."
Juliano Floss entra no alvo dos brothers
Juliano Floss é o assunto da roda de conversa entre Sarah, Jonas, Brigido, Paulo Augusto, Samira, Marciele e Maxiane. Sarah acredita que o brother está se exaltando no jogo por medo de ser "planta".
Para Brigido, o dançarino se aproxima dos líderes da casa. "Vamos ver com o próximo [líder]", sugere Jonas.
Babu avalia comportamento de Sol Vega no Sincerão
Em conversa com Ana Paula, Babu comentou a reação de Sol Vega no Sincerão. O ator acredita que a veterana está revivendo traumas na casa e as discussões não "vão a lugar nenhum".
Brigido diz que estudou participantes do BBB 26
Brigido revela a Samira que estudou a vida dos veteranos e camarotes do BBB 26. "Eu estudei todo mundo. Tu acha que eu não ia estudar? É minha estratégia, eu preciso escolher um caminho pra ir", diz o manauense.
Jonas e Milena têm novo atrito na casa
Após ser apontada como "leva-e-traz", Milena esbarra com Jonas antes de entrar na despensa da casa. "Segredo é bom reservar, viu? Porque confiança quando se perde, não conquista mais", diz o veterano. "Quantos anos você tem?", rebate Ana Paula Renault.
Ainda na despensa, Milena chora e diz que não precisa da confiança de Jonas. Juliano Floss chega no ambiente e apoia a sister. "Esse cara tem 40 anos, é um bananão. Com a cara que ele tem, ele é bonito, mas não sabe falar. Ele faz piadas da quinta série, você não precisa se preocupar com ele", diz o brother.
Jonas escuta a conversa do trio e se diverte com a reação de Milena ao encontrá-lo atrás da porta. "Ria mais seu palhação, você é igual ao Bozo, você nem bonito é mais", dispara a sister
Na cozinha, Jonas repercute o momento e segue discutindo com a recreadora. "O que ela mais faz nessa casa é irritar. Reunião na despensa", diz Jonas. Milena responde que não se importa que o brother escute as conversas atrás da porta: "Feioso, nem te acho bonito mais".
Jonas discute com Solange e Babu na cozinha
O clima na cozinha segue tenso e Jonas opina sobre a estratégia de Solange Couto na casa. "Da forma que você age aqui na casa, não entrando em discussões, embates… acaba não dando uma notoriedade", diz o gaúcho. "O embate é meu? Você me chamou para o embate? Se não, eu não vou me meter. Não vou comprar o barulho de ninguém", rebate a atriz.
Mais tarde, foi a vez de Babu se desentender com o brother na cozinha. Os dois falam sobre o Sincerômetro e Babu ameniza as reações que a dinâmica causa na casa.
Jonas traz à tona uma conversa que teve com o ator, na qual Babu teria dito que se arrependeu do emoji que deu a ex-namorada de Jonas, Mari Gonzalez, no BBB 20.
"Eu me arrependo de ter feito ignorância com ela, porque o emoji… Demite esse coach que você arrumou para vir pra cá, esse cara tá te dando só argumento fraco. É o Brigido? Demite ele, mano", rebate Babu.
Ana Paula e Sol voltam a discutir
Ainda na cozinha da casa, Ana Paula e Sol Vega protagonizaram mais uma discussão. "Tava querendo cavar pênalti com historinha que não existe", inicia Ana Paula, ao que é questionada por Sol sobre quem ela está se referindo.
"Eu participei do reality e não bati em ninguém, agora você é diferente né? Você tava falando ‘vai bater em mim?’. Eu não bati em ninguém", diz Sol se referindo a expulsão de Ana Paula no BBB 16.
Milena vira assunto entre os brothers
Na área externa da casa, Maxiane diz que Jordana não gosta de Milena desde o primeiro dia no reality. "Hoje ela provou, por A mais B, que não merece compaixão. Porque eu tive muita dó dela no ao vivo, quando ela chorou porque não conseguia falar. Eu tive dó dela quando ela perdeu as estalecas. Sabe quantas vezes vou ter dó dela agora? Nenhuma", diz Maxiane sobre Milena.
Mais tarde, os brothers avaliaram a parceria entre Milena e Ana Paula. "Eu quero ver se ela sair primeiro que a Milena. A Milena vai ficar desnorteada aqui nessa casa, vai ficar perdidinha", opina Jordana.
Sol Vega e Edilson fazem as pazes
Edilson conversa com Sol Vega sobre a discussão que os dois tiveram no primeiro Sincerão. "Pode ter mal-entendido no meio do caminho meu ou seu. É bom a gente conversar, porque eu não tenho nada contra você", diz ele.
"Se te magoei qualquer coisa, desculpa. É importante, sou um cara assim. Para mim, zerou, zerou. Não tenho mágoa, não tenho nada, não tenho rancor", finaliza o ex-jogador de futebol.