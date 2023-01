"Choro e frevo", novo livro de José Teles, será lançado no Recife nesta semana

A- A+

Escrito pelo jornalista e crítico musical José Teles, o livro "Choro e Frevo – Duas viagens épicas" terá dois lançamentos nesta semana: na quinta-feira (25), às 19h, na Loja Passa Disco (Galeria Hora Center, R. da Hora, 345 - Espinheiro) e, na sexta-feira (26), no Bar de Barbosa, rua Mamede Simões, Boa Vista, no mesmo horário.



O livro narra histórias de pernambucanos que na década de 50, foram para o Rio de Janeiro, então capital da República, em duas viagens referências para a história da música brasileira.

Uma dessas viagens, de navio, levou centenas de pessoas, entre músicos, passistas, empresários, amantes do frevo, com parada em Salvador (BA), inclusive, inspirando a criação do trio elétrico de Dodô e Osmar. A outra foi uma odisseia de seis músicos chorões a bordo de um veículo, Jeep 1951 (pé duro), enfrentando milhares de quilômetros, muitos em estradas de terra, até Jacarepaguá, Zona Oeste carioca, num encontro marcante na casa do músico, Jacob Bittencourt, o Jacob do Bandolim.

Registros históricos e pesquisa

"Choro e Frevo – Duas viagens épicas" inclui documentos raros como a publicação inédita do Diário de Melita, feito por Conceição Rolim (Dona Melita), professora que integrou a odisseiados chorões e revelou detalhes dessa façanha.

Realizado pela Página 21, o livro traz uma pesquisa minuciosa em jornais e revistas de época, acervos particulares, acervo do Instituto Jacob do Bandolim, e muitas curiosidades. Um projeto editorial impecável e bem ilustrado.

O jornalista José Teles promove o lançamento do seu livro no Recife, na próxima quinta (25) e sexta (26)

Sobre o autor

José Teles, é jornalista, formado, em 1991, pela Universidade Católica de Pernambuco - Unicap. Foi crítico de música do Jornal do Commercio por 34 anos (1987 a 2021), e já escreveu sobre o assunto em diversas publicações pernambucanas e de outros estados, inclusive no jornal A Bola, de Lisboa. Foi colaborador do, O Pasquim (Rio) e revista Bizz (São Paulo), Revista General (São Paulo), Meus Caros Amigos (São Paulo).



tualmente colabora com a revista Continente e para o site fluminense Instituto Memória Musical Brasileira. Publicou mais de trinta livros, entre biografias, contos, crônicas, eis alguns: Do Frevo ao Manguebeat (Editora 34 - SP); O Malungo Chico; O Frevo Rumo à Modernidade e O Baião do Mundo (Fundação de Cultura Cidade do Recife); Lá Vem os Violados – Quinteto Violado 50 anos (CEPE); O Frevo Gravado – de Borboleta Não É Ave a Passo de Anjo (Funcultura/Edições Bagaço); Claudionor Germano – A voz o frevo; ( CEPE); Da Lama ao Caos – Que Som É Esse Que Vem de Pernambuco (Edições SESC-SP).

Ficha Técnica do livro

Organização: Amaro Filho.

Projeto - Design Editorial: Eduardo Mafra e Vladimir Barros (Otto Studio).

Revisão: Consultexto.

Produção Executiva: Claudia Lisboa.

Incentivo: Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.

Realização: Página 21.



Serviço:

Lançamentos do livro "Choro e Frevo – Duas viagens épicas"



- Loja Passa Disco, Galeria Hora Center, R. da Hora, 345 - Espinheiro, Recife – PE.

Dia 25/01 – a partir das 19 horas, entrada franca.

- Bar de Barbosa, rua Mamede Simões, Boa Vista, ao lado do Parque 13 de maio.

Dia 26/01 – a partir das 19 horas, entrada franca.

Veja também

TECNOLOGIA E GAME Hogwarts Legacy entra na segunda semana consecutiva como jogo mais vendido da Steam