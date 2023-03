Choro, emoção e chamado de atenção: saiba o que rolou na festa do BBB23

A- A+

Mais uma festa no BBB23! Os brothers aproveitaram na madrugada deste sábado (25) o show de João Gomes e Wesley Safadão. Durante a farra teve choro, conversas sobre o jogo, preocupação com a volta de Nicácio e Larissa, bem como chamados de atenção a Bruna e Gabriel.

Gabriel reflexivo com o jogo

O brother Gabriel Santana está reflexivo desde o retorno de Fred Nicácio e Larissa ao game. Durante a festa desta madrugada, em vários momentos ele expôs sua preocupação com o desenrolar do jogo e fez planos para o Paredão.

Conversando com Sarah no quarto Fundo do Mar, ele soltou as lágrimas e disse estar inseguro ao saber que o público de fora o vê como planta. Gabriel disse que já entregou “seu 100%” e não que “não pode dar mais do que está oferecendo”.

O brother não estava na vibe da festa, tanto que ainda na pista Bruna perguntou se ele estava bem. “Tô reflexivo. Duas pessoas voltarem me deixaram confuso. Por mais que eu goste das duas pessoas, eu me sinto mais distante do prêmio”, desabafou.

Planejando o jogo com o Ricardo

Gabriel conversou com Ricardo sobre o jogo e novamente expressou sua indignação com a repescagem. Santana disse querer Fred e Larissa no Paredão. Alface disse compreender a angústia do colega.

“Eu acho que tem que ir os dois juntos, porque aí fica um contra o outro. Se eu for Líder, eu indico ela e você se vira para articular voto no Fredão”, afirmou Ricardo.

O choro do Fred Nicácio

Não foi só o Gabriel que chorou nesta madrugada. Nicácio chorou com a surpresa da produção para os brothers. Imagens dos jogadores bebês foram expostas no telão da festa e Fred não conteve as lágrimas, Domitila o abraçou.

“A gente tá dando orgulho para essas crianças, eu tenho certeza disso. Dando orgulho para essas crianças”, compartilhou Fred com a jogadora pernambucana.

Insistência de Gabriel em beijar Bruna e chamados de atenção

Bruna Griphao e Gabriel foram os últimos brothers a deixar a festa desta madrugada. Os dois dançaram agarradinhos e em vários momentos Santana pediu para beijar a atriz. Todas as vezes o pedido foi negado.

Devido a insistência do rapaz, a produção chamou duas vezes a atenção dele. Mais para o fim, Bruna também foi chamada a atenção enquanto dançava com o brother.

