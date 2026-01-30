A- A+

MÚSICA Choro pernambucano ganha foco em roda no Paço do Frevo, neste sábado (31) Encontro promovido pela Escola Pernambucana de Choro discute os "sotaques" do gênero no Estado, com palestra, convidados e repertório que dialoga com o frevo

A Escola Pernambucana de Choro realiza, neste sábado (31), uma nova edição de sua roda de choro no Paço do Frevo, Bairro do Recife.

Com o tema “Sotaques do choro”, a programação começa às 11h e propõe uma reflexão sobre as formas particulares com que o gênero se desenvolveu em Pernambuco, em diálogo direto com a diversidade rítmica local.

Antes da roda propriamente dita, o público acompanha uma conversa conduzida por professores da instituição e pelos músicos convidados Julio Cesar Mendes (acordeon) e Marco Cesar (bandolim).

A palestra aborda como o choro produzido no Estado assimilou características próprias, sobretudo a proximidade histórica e estética com o frevo e outros gêneros pernambucanos.

“É possível identificar, de fato, sotaques distintos de se tocar o choro nos diversos locais do País. Aqui, se usa uma formação musical muito parecida com a de um regional de choro para tocar o frevo de bloco, o que proporcionou uma aproximação muito grande entre os gêneros”, afirma o maestro e bandolinista Rafael Marques, que integra o corpo docente da EPC, ao lado de Junior Teles (pandeiro), Angelo Lima (clarinete e pífano), Helton Migge (bandolim) e Bruno Nascimento (violão de seis e sete cordas).

O repertório da roda inclui obras emblemáticas da produção nordestina e pernambucana, como “Nino, o Pernambuquinho”, de Maestro Duda, “Cocada”, de Lourival de Oliveira, e “Relembrando o Norte”, de Severino Araújo.

A participação é gratuita, mediante pagamento do ingresso do museu (R$ 10, inteira; R$ 5, meia). Após o intervalo do Carnaval, as próximas rodas estão previstas para os dias 21 e 28 de março.

Choro e frevo

A influência do frevo na consolidação do choro brasileiro é tema recorrente entre pesquisadores do gênero, sobretudo quando se observa o período da primeira metade do século 20.

“Nesse período a importância do Recife foi sensivelmente maior para o choro. Além de inúmeros artistas lá começarem a continuarem sua carreira, surgiu um tipo específico de choro pernambucano”, destacou Henrique Cazes, pesquisador e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Pernambuco, aliás, ocupa lugar central na história do choro nacional, berço de músicos e compositores que ajudaram a moldar o gênero. Entre os nomes mais lembrados estão Luperce Miranda, João Pernambuco, Rossini Ferreira, Jacaré e Severino Araújo, além de formações como a Orquestra de Cordas Dedilhadas, que reuniu figuras como Henrique Annes, Mestre Chocho, Marcos César e Bozó Sete Cordas.

Mesmo com esse legado, especialistas apontam que a contribuição pernambucana para a renovação do choro contemporâneo ainda carece de estudos mais aprofundados.

Muitos mestres seguem em atividade, transmitindo conhecimento a novas gerações. Entre os músicos que despontaram nas últimas décadas estão Alexandre Rodrigues, Bruno Nascimento, Fábio Santos, João Paulo Albertim, Júnior Teles, Helton Migge, Maíra e Moema Macêdo, Rafael Marques e Rinaldo Júnior, evidenciando a vitalidade do choro produzido no Estado hoje.

Formação em movimento

A Escola Pernambucana de Choro recebe novas inscrições para turmas de bandolim, violão de seis e sete cordas, pandeiro, cavaquinho, pífano e clarinete, com acesso por formulário disponível em seu perfil no Instagram.



Fundada em agosto de 2023, a iniciativa se afirma como espaço de transmissão e atualização do choro em Pernambuco, articulando preservação e reinvenção.



Ao apostar na formação coletiva, a escola reforça o diálogo entre tradição e transformação, criando um território de encontro onde os músicos se reconhecem na escuta, no gesto e na experiência compartilhada de tocar juntos.

SERVIÇO

Palestra e roda de choro com a Escola Pernambucana de Choro e os convidados Julio Cesar Mendes e Marco Cesar

Quando: 31 de janeiro, das 11h às 13h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife - Recife-PE

Acesso gratuito mediante ingresso do museu (R$ 10 e R$ 5)

Instagram: @escolapernambucanadechoro / @pacodofrevo

* Com informações da assessoria

Veja também