Choro pernambucano ganha foco em roda no Paço do Frevo, neste sábado (31)
Encontro promovido pela Escola Pernambucana de Choro discute os "sotaques" do gênero no Estado, com palestra, convidados e repertório que dialoga com o frevo
A Escola Pernambucana de Choro realiza, neste sábado (31), uma nova edição de sua roda de choro no Paço do Frevo, Bairro do Recife.
Com o tema “Sotaques do choro”, a programação começa às 11h e propõe uma reflexão sobre as formas particulares com que o gênero se desenvolveu em Pernambuco, em diálogo direto com a diversidade rítmica local.
Antes da roda propriamente dita, o público acompanha uma conversa conduzida por professores da instituição e pelos músicos convidados Julio Cesar Mendes (acordeon) e Marco Cesar (bandolim).
Leia também
• Xande de Pilares segue em reverência ao samba e suas giras, em "Nos Braços do Povo Vol. 2"
• Donos do frevo de "O agente secreto" em Cannes, os Guerreiros do Passo chegam ao Rio de Janeiro
• Irmãos no axé e na música, Igor de Carvalho e Moreno Veloso estreiam show conjunto, no Recife
A palestra aborda como o choro produzido no Estado assimilou características próprias, sobretudo a proximidade histórica e estética com o frevo e outros gêneros pernambucanos.
“É possível identificar, de fato, sotaques distintos de se tocar o choro nos diversos locais do País. Aqui, se usa uma formação musical muito parecida com a de um regional de choro para tocar o frevo de bloco, o que proporcionou uma aproximação muito grande entre os gêneros”, afirma o maestro e bandolinista Rafael Marques, que integra o corpo docente da EPC, ao lado de Junior Teles (pandeiro), Angelo Lima (clarinete e pífano), Helton Migge (bandolim) e Bruno Nascimento (violão de seis e sete cordas).
O repertório da roda inclui obras emblemáticas da produção nordestina e pernambucana, como “Nino, o Pernambuquinho”, de Maestro Duda, “Cocada”, de Lourival de Oliveira, e “Relembrando o Norte”, de Severino Araújo.
A participação é gratuita, mediante pagamento do ingresso do museu (R$ 10, inteira; R$ 5, meia). Após o intervalo do Carnaval, as próximas rodas estão previstas para os dias 21 e 28 de março.
Choro e frevo
A influência do frevo na consolidação do choro brasileiro é tema recorrente entre pesquisadores do gênero, sobretudo quando se observa o período da primeira metade do século 20.
“Nesse período a importância do Recife foi sensivelmente maior para o choro. Além de inúmeros artistas lá começarem a continuarem sua carreira, surgiu um tipo específico de choro pernambucano”, destacou Henrique Cazes, pesquisador e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Pernambuco, aliás, ocupa lugar central na história do choro nacional, berço de músicos e compositores que ajudaram a moldar o gênero. Entre os nomes mais lembrados estão Luperce Miranda, João Pernambuco, Rossini Ferreira, Jacaré e Severino Araújo, além de formações como a Orquestra de Cordas Dedilhadas, que reuniu figuras como Henrique Annes, Mestre Chocho, Marcos César e Bozó Sete Cordas.
Mesmo com esse legado, especialistas apontam que a contribuição pernambucana para a renovação do choro contemporâneo ainda carece de estudos mais aprofundados.
Muitos mestres seguem em atividade, transmitindo conhecimento a novas gerações. Entre os músicos que despontaram nas últimas décadas estão Alexandre Rodrigues, Bruno Nascimento, Fábio Santos, João Paulo Albertim, Júnior Teles, Helton Migge, Maíra e Moema Macêdo, Rafael Marques e Rinaldo Júnior, evidenciando a vitalidade do choro produzido no Estado hoje.
Formação em movimento
A Escola Pernambucana de Choro recebe novas inscrições para turmas de bandolim, violão de seis e sete cordas, pandeiro, cavaquinho, pífano e clarinete, com acesso por formulário disponível em seu perfil no Instagram.
Fundada em agosto de 2023, a iniciativa se afirma como espaço de transmissão e atualização do choro em Pernambuco, articulando preservação e reinvenção.
Ao apostar na formação coletiva, a escola reforça o diálogo entre tradição e transformação, criando um território de encontro onde os músicos se reconhecem na escuta, no gesto e na experiência compartilhada de tocar juntos.
SERVIÇO
Palestra e roda de choro com a Escola Pernambucana de Choro e os convidados Julio Cesar Mendes e Marco Cesar
Quando: 31 de janeiro, das 11h às 13h
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife - Recife-PE
Acesso gratuito mediante ingresso do museu (R$ 10 e R$ 5)
Instagram: @escolapernambucanadechoro / @pacodofrevo
* Com informações da assessoria