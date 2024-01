A- A+

BBB 23 Choro, torcida e surpresa: eliminação de Vinicius provocou reações diversas na casa do BBB; confira Atleta paralímpico deixou o reality com 9,92% da média dos votos para ficar

Leia também

• Alane é a quarta Pipoca do BBB 24 a alcançar marca de 1 milhão de seguidores na internet

• Juninho descarta romance com sister na casa do BBB 24: "prefiro que aconteça lá fora"

• BBB 24: Ida de Giovanna ao confessionário gera clima de tensão entre os brothers

O paratleta Vinicius foi o 5º eliminado do BBB 24, o primeiro do grupo Camarote a deixar a competição. A saída do participante provocou reações diversas na casa, com surpresa e choro de alguns e alívio dos emparedados e seus aliados.



Apesar de ter sido pivô de algumas tretas, Vinicius recebeu muitos aplausos de todos em sua despedida e ainda puxou um coro de 'Sujeito de Sorte', clássico do cantor Belchior. Teve até brother "encomendado" o ouro das Paralimpíadas de Paris, para a qual ele abdicou da preparação para estar no reality.

Choro de alívio

Os emparedados, Alane e Marcus Vinicius, não seguraram a emoção e caíram no choro ao ouvirem o resultado depois do discurso de Tadeu Schmidt.

Surpresa

Pitel, que voltou do seu segundo Paredão consecutivo, demorou para reagir ao resultado da berlinda, mas depois comemorou sua permanência com sua aliada Fernanda.



Despedida e torcida

Luigi, outro emparedado a se safar da eliminação, chorou bastante ao ver Vinicius sair, pois eles estavam bem próximos no confinamento. Ele pediu para Vinicius trazer uma medalha de ouro das Paralimpíadas de Paris. Agora fora do BBB 24, o atleta terá tempo de se preparar para a competição, que acontecem em agosto deste ano.

Comemoração

Após Vinicius deixar a casa, Alane e Marcus Vinicius se abraçaram e agradeceram ao Pará pela permanência.

Tristeza

Luigi foi consolado pelos aliados pela eliminação de seu amigo. Até Rodriguinho chorou com a saída de Vinicius. MC Bin Laden demorou para reagir e ficou um tempo olhando para a porta, talvez recalculando a sua rota no programa.

Veja também

BBB 24 No Bate-Papo BBB, Vinicius comenta sobre sua participação no programa; confira reações