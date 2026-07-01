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FAMOSOS Chris Brown é condenado a pagar R$ 67 milhões após ataque de cão a funcionária e admite negligência Governanta sofre lesões graves no braço e no rosto, passa por enxertos de pele e vence processo aberto na Justiça da Califórnia

O cantor Chris Brown foi condenado pela Justiça da Califórnia, nos Estados Unidos, a pagar US$ 12,9 milhões (o equivalente a R$ 67 milhões) em indenização à governanta Maria Avila, atacada em 2020 por um cão de guarda numa de suas propriedades, em Tarzana, bairro de Los Angeles.

Segundo o relato apresentado durante o julgamento, Maria Avila trabalhava na residência do artista quando foi atacada por Hades, um pastor-do-cáucaso usado para a segurança da casa. Ela sofreu ferimentos graves no braço e no rosto, precisou levar dezenas de pontos e foi submetida a enxertos de pele retirados do abdômen para reconstrução do braço. A funcionária também afirmou ter desenvolvido transtorno de estresse pós-traumático e danos nos nervos.

Brown estava na residência no momento do ataque. Em seu depoimento, afirmou que colocou o cachorro num canil depois que o animal feriu Avila. Um segurança acionou uma ambulância, mas o cantor deixou o local antes da chegada do socorro.

À Justiça, o rapper, de 37 anos, justificou a decisão dizendo que queria evitar "um circo midiático por causa do meu status como artista... então fui aconselhado a me manter afastado".

O músico reconheceu ter sido negligente, mas sustentou que havia alertado Maria Avila e sua irmã, Patricia, para que não saíssem da casa sem avisá-lo, em razão do risco representado por Hades. As duas negaram que essa orientação tenha sido dada. Brown também contestou a extensão dos ferimentos sofridos pela funcionária.

A ação foi apresentada por Maria Avila em 2021, mas o julgamento só foi concluído agora. O júri deu ganho de causa à família. De acordo com a revista americana "Billboard", Patricia Avila receberá ainda US$ 885 mil por danos emocionais, enquanto Oscar Olivo, marido de Maria, foi indenizado em US$ 50 mil.

Em declaração à revista "Rolling Stone", o advogado Michael C. Murphy Jr., que representa Patricia Avila, comemorou a decisão: "Depois de mais de cinco anos de batalha judicial contra Chris Brown, estamos muito satisfeitos por termos conseguido fazer justiça para nossa cliente, Patricia. Estamos muito felizes por ela e por sua família, depois de tudo o que passaram naquele dia horrível".

Histórico de polêmicas

Um dos nomes mais populares do R&B nas últimas duas décadas, Chris Brown acumula oito discos de platina nos Estados Unidos e atualmente percorre o país e o Canadá em uma turnê ao lado de Usher.

O episódio se soma a uma longa série de processos e problemas judiciais envolvendo o cantor. Em 2009, ele foi preso por agredir fisicamente a então namorada, Rihanna. Após admitir culpa, foi condenado à prestação de serviços comunitários, recebeu uma ordem de restrição e permaneceu em liberdade condicional por cinco anos. Em 2014, acabou preso por 131 dias após violar as condições da pena.

Dois anos depois, Brown firmou um acordo extrajudicial em um processo movido por um ex-empresário que o acusava de agressão. Em 2017, a ex-namorada Karrueche Tran conseguiu na Justiça uma ordem de restrição contra o artista.

Em outro caso, Brown foi acusado de agredir o produtor musical Abraham Diaw num clube privado de Mayfair, em Londres, em 2023. Preso em 2025, ele responde por acusação de lesão corporal grave com intenção de causar dano. O cantor se declarou inocente, e o julgamento está previsto para começar em 26 de outubro no Tribunal da Coroa de Southwark. O processo também tem como réu Omololu Akinlolu, conhecido como HoodyBaby.

Brown também move uma ação contra uma mulher que o acusou de estupro num iate, em Miami, em 2020, alegando difamação. Além disso, tentou processar em US$ 500 milhões os produtores do documentário "Chris Brown: uma história de violência" (2024). A ação foi rejeitada por um juiz em janeiro, sob o entendimento de que o filme apresentava equilíbrio na abordagem do caso. O magistrado, no entanto, autorizou o prosseguimento da ação movida pelo cantor.

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