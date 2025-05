Chris Brown é detido por ataque com garrafa em boate de Londres, diz jornal

A- A+

Uma das estrelas do R&B americano, Chris Brown foi preso na manhã desta quinta-feira (15) em um hotel cinco estrelas por um ataque com garrafa em uma boate de Londres.

Agentes da Polícia Metropolitana prenderam o músico americano de 36 anos pouco depois das 2h da manhã no Hotel The Lowry, em Manchester.



As informações são do jornal The Sun.

De acordo com a publicação, o rapper foi preso sob suspeita de causar lesões corporais graves ao produtor musical Abe Diaw na badalada boate Tape, em Mayfair, no centro de Londres, em fevereiro de 2023.



Chris Brown chegou a Manchester na tarde desta quarta, a bordo de um jatinho particular.

Ao receberem informações sobre a presença do rapper em solo britânico, repórteres do The Sun entraram em contato com a Polícia Metropolitana, que enviou agentes ao hotel The Lowry. O cantor foi detido.



"Um homem de 36 anos foi preso em um hotel em Manchester pouco depois das 2h da quinta-feira, 15 de maio, sob suspeita de lesão corporal grave.

Ele foi detido e permanece preso. A prisão está relacionada a um incidente em um local na Praça Hanover em 19 de fevereiro de 2023", afirmou a polícia local, em comunicado.



O artista e sua equipe ainda não se manifestaram sobre o caso. Em sua mais recente publicação no Instagram, Chris Brown pediu a libertação do rapper Tony Lanez, que foi esfaqueado 14 vezes na prisão onde cumpre pena por atirar nos pés da cantora Megan Thee Stallion em 2020.

