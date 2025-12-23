Chris Evans retorna como Steve Rogers em trailer de ''Vingadores: Doutor Destino''; assista

A- A+

A Marvel confirma o retorno de Chris Evans como Steve Rogers em ''Vingadores: Doutor Destino'' (''Vingadores: Doomsday'', no título original). Nesta terça-feira (23), o personagem protagonizou o primeiro trailer oficial do longa-metragem, que tem estreia prevista para dia 18 de dezembro de 2026.

Durante um minuto e 20 segundos de trailer, acompanhamos Steve chegando em uma casa remota e, posteriormente, cuidando de um bebê. Em um breve momento, o ex-líder dos Vingadores retira o uniforme do Capitão América de uma caixa. A última vez que Chris Evans interpretou o personagem foi em "Vingadores: Ultimato", de 2019.



Confira o trailer:

''Vingadores: Doomsday’’ é o 39º filme do Universo Cinematográfico Marvel, focado no antagonista Victor von Doom, também nomeado como Doutor Destino. Essa nova versão do vilão será vivida por Robert Downey Jr., velho conhecido do público pelos anos interpretando o Homem de Ferro nos cinemas.



Os irmãos Anthony e Joe Russo (''Vingadores: Guerra do Infinito'' e "Vingadores: Ultimato") assumiram a direção do 5º filme dos ''Vingadores''.

Nos últimos dias, os fãs têm compartilhado diferentes trailers do novo filme através de gravações pelo celular em salas de cinema que o material promocional está sendo divulgado, gerando diversas especulações na internet. Porém, essa é a primeira vez que a Marvel lança o trailer oficial da produção.

