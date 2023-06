A- A+

Entretenimento Chris Hemsworth chamado de "gostoso" e Schwarzenegger calado: como foi o primeiro dia do Tudum 2023 Gal Gadot foi outra artista que contou com recepção calorosa do público no evento, em São Paulo

O primeiro dia do Tudum, evento para fãs promovido pela Netflix em São Paulo, contou com aparições de artistas da plataforma. Astros e estrelas internacionais, como Gal Gadot, Arnold Schwarzenegger e Chris Hemsworth foram ovacionados pelo público que marcou presença no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, nesta sexta-feira (16).

As celebridades subiram ao palco em 360º montado bem no centro do espaço expositivo. Cercados pelos fãs, eles puderam falar um pouco sobre os seus trabalhos mais recentes na Netflix, ainda que abafados pelos gritos incessantes vindos do público.

Logo pela manhã, a primeira surpresa foi a presença de Henry Cavill, Anya Chalotra, Joey Batey e Freya Allan, protagonistas da série “The Witcher”. Outra participação celebrada pelos foi a de India Amarteifio e Corey Mylchreest, de Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton.



Arnold Schwarzenegger surgiu em cena no final da tarde. Em uma aparição relâmpago, o ator de 75 anos apenas acenou para o público e respondeu aos gritos de apoio fazendo poses com os braços flexionados, durante pouquíssimos minutos, sem dizer nenhuma palavra.



Já Gal Gadot e Chris Hemsworth interagiram por mais tempo com os fãs. O astro de “Resgate 2” ficou desconcertado após ouvir os gritos de “gostoso” em sua recepção e perguntar para a jornalista Carol Moreira a tradução da palavra. O ator australiano, que estava na companhia do diretor Sam Hargrave, ainda ganhou de um dos fãs um boneco caracterizado como o seu personagem no filme de ação.

Gal Gadot subiu ao palco com Alia Bhatt e Jamie Dornan, do filme “Agente Stone”, que estreia em agosto. A atriz israelense agradeceu várias vezes a recepção do público, arriscando no português. Os espectadores foram à loucura quando ela repetiu o gesto clássico da Mulher-Maravilha, seu personagem de maior projeção até agora.



Também passaram pelo palco representantes de produções como “Toda Luz que Não Podemos Ver”, “Avatar: A Lenda de Aang” e “O Problema dos 3 Corpos”. Chase Stokes, astro de "Outer Banks" desceu do palco para tirar fotos com fãs, assim como Nicola Coughlin, de "Bridgerton".

Esses e outros famosos estarão, neste sábado (17), no Auditório Ibirapuera, para o show “Tudum: Um Evento Mundial para Fãs”. O evento promete trazer novidades sobre as produções da Netflix, teasers, trailers e surpresas. O festival segue até o domingo (18), com atividades interativas movimentando o Pavilhão.



*O repórter viajou a convite da Netflix

