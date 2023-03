Chris Martin, do Coldplay, pede que fãs devolvam pulseiras luminosas: "Muito caras"

O vocalista do grupo Coldplay, Chris Martin, pediu aos fãs que marcaram presença nos shows realizados em São Paulo para que devolvessem as pulseiras luminosas distribuídas durante o evento, argumentando que elas são “muito caras”.

A banda explicou que, ao final dos concertos, as pulseiras devem ser devolvidas à produção, que os higieniza para serem reutilizados em outros shows.

“Foi onde a gente gastou a nossa maior parte do nosso dinheiro, mas valeu a pena porque com elas o concerto fica uma coisa diferente: você não está olhando a banda, você está observando a multidão. E as pessoas devem devolvê-las porque elas são muito caras”, explicou o vocalista.