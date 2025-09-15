A- A+

polêmica Chris Martin pede que fãs enviem amor para a família de Charlie Kirk durante show O momento ocorreu durante o show do Coldplay de encerramento da turnê em Londres, no Estádio de Wembley

O vocalista e compositor da banda britânica de rock, Chris Martin, pediu para seus fãs presentes no show despedida da turnê Music of the Spheres World Tour, no Estádio de Wembley (com capacidade para cerca de 90 mil pessoas por show), na sexta-feira (12), para "enviar amor" as pessoas, incluindo a família de Charlie Kirk, assassinado no dia 10 de setembro.

"Vamos levantar nossas mãos e mandar amor para qualquer lugar que você queira mandar amor no mundo. E existem muitos locais que podem precisar disso hoje. Então daqui de Londres mande para seu irmão ou irmã; para a família de pessoas que estão passando por tempos difíceis; para a família de Charlie Kirk; para a família de qualquer um, até para pessoas que discordam de você; ou para pessoas no Oriente Médio; na Ucrânia", disse Martin.

Charlie Kirk foi um ativista político americano de extrema direita que foi assassinado na última quarta-feira (10). Ele era conhecido por opiniões polêmicas contra o aborto, a comunidade negra, lgbt e pelo porte de armas. O crime aconteceu no meio de um debate em um campus universitário, onde ele foi baleado no pescoço.

Veja também