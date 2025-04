Chris O'Donnell, de "Batman" e "Perfume de Mulher" deixa carreira de lado e leva vida de pizzaiolo

A- A+

E se Leonardo DiCaprio não tivesse interpretado Jack Dawson em Titanic? E se Tobey Maguire não tivesse sido mordido por uma aranha em Homem-Aranha?

E se Will Smith não tivesse usado o terno em MIB — Homens de Preto? Bem, houve um breve período em que nenhum deles seria a atração principal desses projetos porque os produtores e diretores queriam outra pessoa:

Chris O'Donnell, um galã de Hollywood nos anos noventa, indicado ao Globo de Ouro e considerado uma estrela em ascensão. Mas assim como você pode chegar ao topo rapidamente, a queda pode ser ainda mais rápida e retumbante.

No auge de sua carreira, o Robin do Batman tomou uma série de decisões que fizeram com que os holofotes diminuíssem. Ele bateu a porta do mundo da fama, desviou no Batmóvel e acabou se tornando um pizzaiolo.

Christopher Eugene O'Donnell pode ser considerado uma dessas pessoas tocadas pela varinha mágica. Aos 13 anos, ele sabia que queria trabalhar na televisão porque achava que era um bom trabalho.

“Eu morava em Chicago e não sabia como entrar no ramo, então comecei a ler as páginas amarelas e ligar para agências de talentos”, ela revelou a Ellen DeGeneres.

Foi sua irmã Sally quem o recomendou a um agente de talentos e foi aí que tudo começou.

Em 1987, aos 16 anos, ele fez grandes produtoras se perguntarem: Quem é esse adolescente de olhos azuis servindo um poderoso café da manhã para Michael Jordan?

Um comercial do McDonald's foi o suficiente para que o jovem nascido em Winnetka, Illinois, começasse a trilhar seu caminho na indústria cinematográfica.

Em 1990, ele trabalhou no filme Men Don't Leave, ao lado de Jessica Lange e Kathy Bates. Com este último, ela dividiu as filmagens novamente em Fried Green Tomatoes, em 1991, e no ano seguinte estreou School Tides, com Brendan Fraser e Matt Damon.

Ele chegou a quase trabalhar em O Príncipe das Marés, mas Barbra Streisand ligou para ele para se desculpar e dizer que queria que seu filho na vida real, Jason Gould, também interpretasse seu filho no filme.

Um colega de faculdade de Chris — que estudava marketing na Universidade de Boston na época — atendeu o telefone e encaminhou a mensagem.

Um encontro individual com Al Pacino e uma indicação ao Globo de Ouro

Mas, como diz o ditado, "há males que vêm para o bem", porque no ano seguinte O'Donnell lançou o filme que o consagrou como um dos atores mais proeminentes da década.

Perfume de Mulher deu a Al Pacino seu único Oscar de melhor ator. No filme de 1992 dirigido por Martin Brest, Pacino interpretou Frank Slade, um coronel aposentado cego que é deixado por um fim de semana aos cuidados de um jovem estudante, Charlie Simms (O'Donnell).

O jovem ator recebeu uma indicação ao Globo de Ouro por sua atuação coadjuvante. Embora a estatueta tenha sido entregue a Gene Hackman por Os Imperdoáveis, seu trabalho foi suficiente para manter o telefone tocando.

Outros papéis se seguiram na adaptação de Stephen Herek de Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas, e em Blue Sky, com Jessica Lange e Tommy Lee Jones.

Mas então a indústria mostrou suas garras. Em 1995, O'Donnell superou Leonardo DiCaprio para vestir o traje de Robin em Batman Eternamente, no qual Val Kilmer interpretou o defensor de Gotham City.

Dois anos depois, Joel Schumacher o chamou novamente para interpretar o mesmo personagem, mas com um Batman diferente: George Clooney.

Embora a oferta fosse tentadora, já que contava com um elenco de estrelas formado por Uma Thurman, Alicia Silverstone e Arnold Schwarzenegger, aceitar o papel significou rejeitar outras ofertas:

James Cameron o considerou para interpretar Jack Dawson em Titanic, mas, ao recusar, ofereceu o papel a DiCaprio e todo mundo já sabe como a história termina, certo?

Por sua vez, Steven Spielberg queria O'Donnell para o papel de Agente J em MIB - Homens de Preto, mas quando ela recusou, ele acabou escolhendo Will Smith. Essas decisões acabariam custando-lhe caro.

Uma decisão custosa e uma queda difícil de impedir

Batman e Robin foi lançado em junho de 1997 e de fato O'Donnell e o diretor, Joel Schumacher, viajaram para Buenos Aires para promovê-lo e além de ir ao Señor Tango, em Barracas, passaram na sala de Susana Giménez.

“Todos foram incríveis conosco em Buenos Aires. As pessoas são lindas e muito gentis. E a comida é ótima!” disse o cineasta. Chris, por sua vez, no final da entrevista, disse em espanhol: “Olá Susana!”, e todos adoraram.

No entanto, Batman & Robin foi um fracasso não apenas para a Warner Bros. Muitos o consideram um dos piores filmes de super-heróis da história e também a causa do declínio da carreira de O'Donnell.

O ator afirmou que, enquanto filmava o filme, sentiu como se estivesse fazendo “um comercial de brinquedo” para crianças.

“Acho que o momento mais difícil da minha vida foi depois do lançamento de Batman, porque não importava para onde eu fosse, todos sabiam quem eu era. Naquela época, me ofereciam filmes comerciais de grande orçamento, mas decidi levar minha carreira para outro caminho. Coloquei um freio porque sabia que, se continuasse assim, acabaria muito mal e eu provavelmente não teria me casado”, disse ela em entrevista publicada no site La Verdad.

Após o fracasso do filme, O'Donnell se viu em uma encruzilhada: carreira ou amor. Eu sabia que não poderia ter tudo.

"Se eu quisesse viver o estilo de vida de playboy, teria que abrir mão da minha família, mas preferi criar um lar tradicional como aquele em que cresci", reconheceu.

Em 1997, ele se casou com sua namorada Carolina Fentress, uma professora do ensino fundamental e irmã de seu melhor amigo. Eles tiveram cinco filhos: Lily Anne (25), Christopher 'Chip' Eugene (24), Charlie (21), Finley (19) e Maeve (17).

Embora tenha continuado seu trabalho como ator — ele estrelou o filme Vertical Limit e fez várias aparições em séries, incluindo Grey's Anatomy, onde interpretou o veterinário Finn Dandridge, o interesse amoroso de Meredith Grey (Ellen Pompeo) na segunda temporada — ele nunca conseguiu recuperar o sucesso e a popularidade que alcançou nos anos noventa.

Chegou a ser cogitado que ele interpretaria Peter Parker na primeira trilogia do Homem-Aranha, mas o roteiro final finalmente caiu nas mãos de Tobey Maguire.

O retorno à televisão e um novo desafio à frente de uma pizzaria

Chris pensou que nunca mais encontraria trabalho e que sua era de ouro como ator havia acabado. Mas com uma família grande para sustentar, ele sabia que não podia ficar desempregado.

E assim, uma oportunidade de trabalho na telinha o levou a se reinventar aos 40 anos e encontrar algo que atendesse ao seu desejo de permanecer em Los Angeles, perto da família.

“A insegurança profissional é algo que nos acompanha sempre. Na carreira de qualquer ator, há altos e baixos; é como jogar roleta-russa. Você nunca sabe quando vai levar um tiro. É muito difícil se manter no auge por muito tempo; poucos conseguem. Mas não estou reclamando; acho que tive sorte de conseguir me reinventar aos 40 anos com uma série de TV de sucesso como NCIS: Los Angeles”, explicou ele em uma entrevista.

O drama policial, coestrelado por LL Cool J — com quem ela também criou o reality show Come Dance With Me em 2022 — teve 323 episódios, 14 temporadas e terminou em 2023.

Em uma entrevista de 2021 para a revista LA NACION, O'Donnell afirmou que sua família sempre foi sua prioridade e que sempre considerou muito importante manter o equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional:

“Isso foi algo que me ensinaram desde criança, que eu não deveria apenas aproveitar o sucesso no trabalho, porque quando o fracasso chegasse, poderia doer muito. Essas são escolhas de vida e o que eu tenho agora é o que eu sempre quis. Eu queria uma família grande e uma vida familiar estável. Felizmente, e graças a Deus, consegui fazer isso por mim e minha família, e o show business faz parte disso.”

Mas, no meio do projeto televisivo, O'Donnell decidiu adiar o projeto e tentar a sorte em outro campo: a indústria culinária.

Em 1992, no auge do sucesso de Perfume de Mulher, Chris O'Donnell se formou na Universidade de Boston em Marketing.

Ele sabia que se não fosse ator, provavelmente teria trabalhado em Wall Street, então decidiu mudar um pouco as coisas e usar suas outras habilidades.

As noites de pizza realizadas em sua casa o inspiraram a abrir seu próprio restaurante na Califórnia, o Pizzana, junto com o chef italiano Daniel Uditi.

"Daniel costumava cozinhar no meu pátio por uns cinco ou seis anos. Nossos amigos, Charles e Candice Nelson, donos da Sprinkles Cupcakes, me disseram: 'Esse cara é incrível, precisamos abrir um restaurante'", disse O'Donnell em entrevista ao Live! com Kelly e Michael.

Além de ser o responsável pela parte administrativa da pizzaria, que atualmente conta com sete filiais espalhadas pelos estados da Califórnia e do Texas, o ator percebeu que não só passatempo na cozinha, como às vezes até entrega pizzas ele mesmo.

Hoje, aos 54 anos, ele mantém um perfil muito mais discreto do que na década de 1990. Ele é totalmente dedicado à família e à pizzaria.

Embora NCIS: Los Angeles tenha sido o último projeto que ele concluiu como ator, o público não perdeu as esperanças de vê-lo novamente nas telonas.

Veja também