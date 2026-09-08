A- A+

filmes Chris Rock retorna à direção após 12 anos e fala sobre possível volta ao Oscar após agressão A declaração foi dada em entrevista à Variety durante a divulgação de Misty Green, seu primeiro longa-metragem como diretor em 12 anos

Chris Rock está de volta à direção e não pretende voltar ao Oscar tão cedo. O humorista, que foi agredido por Will Smith durante a cerimônia de 2022, afirmou que só retornaria à premiação caso fosse indicado. A declaração foi dada em entrevista à Variety durante a divulgação de Misty Green, seu primeiro longa-metragem como diretor em 12 anos, que estreia no Festival Internacional de Cinema de Toronto e chega aos cinemas em outubro pela A24.

O novo filme é o quarto longa dirigido por Rock, que começou na função com Head of State (2003), seguido por I Think I Love My Wife (2007) e Top Five (2014). Em Misty Green, Rosalind Eleazar, conhecida por Slow Horses, interpreta a personagem-título, uma atriz que já foi famosa e agora enfrenta dificuldades financeiras depois da morte do homem que sustentava seu estilo de vida.

Sem condições de manter a casa com vista para o oceano e a rotina de luxo em Santa Monica, Misty passa a procurar desesperadamente um trabalho que permita pagar as contas e, ao mesmo tempo, cuidar do irmão Jordan, que tem uma doença mental e é interpretado por Daniel Kaluuya.

A história acompanha uma semana na vida da personagem, que desabafa com sua única amiga, vivida por Anna Kendrick, e reencontra antigos colegas de profissão, interpretados por Rock e Adam Driver. A busca por um novo trabalho, porém, esbarra na reputação que ela construiu ao longo da carreira. Em determinado momento, o personagem de Rock lembra à atriz: "A última vez que te escalei, você deu um soco na cara daquela vadia".

A frase adquire um significado particular diante do episódio que marcou a carreira recente do humorista. Em 2022, durante a cerimônia do Oscar, Will Smith subiu ao palco e deu um tapa em Rock depois de o comediante fazer uma piada sobre Jada Pinkett Smith.

Questionado sobre como se sente diante da possibilidade de retornar à cerimônia pela primeira vez desde 2022, Rock não deixa muita margem para interpretação.

"Eu não vou ser indicado. A única maneira de voltar é se eu for indicado, e eu não vou ser indicado. E tudo bem. Vamos lidar com isso se acontecer. Tipo, vamos controlar as expectativas", declarou.

Veja também