A- A+

ARTES VISUAIS Christal Galeria participa da quinta edição da ArtPE com a mostra "Elementar" Com obras de sete artistas, exposição reúne cerâmica, têxteis, pintura, fotografia e assemblage para investigar as relações entre matéria, memória e território

Leia também

• Amparo 60 explora a força dos materiais na ART.PE 2026, com "Ígneas, Magmáticas e Magnéticas"

• ART.PE abre pré-venda de ingressos para 5ª edição no Recife

• ART.PE detalha a 5ª edição do evento, que acontece de 14 a 18 de outubro no Recife

A valorização dos gestos manuais e dos conhecimentos transmitidos entre gerações orienta a participação da Christal Galeria na quinta edição da ART.PE - Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco, realizada de 14 a 18 de outubro, no Recife Expo Center.

No estande G21, a instituição apresenta Elementar, exposição coletiva com trabalhos de Arbos, Giu Calife, Marcella, Mitsy Queiroz, Nita Monteiro, Simone Fontana Reis e Thaes. A galeria, fundada no Recife, integra a programação desde a estreia do evento, em 2022.

Matéria-prima

A curadoria parte de procedimentos como tecelagem, bordado, costura, modelagem e queima para explorar as possibilidades expressivas de diferentes materiais.

A seleção privilegia obras têxteis e cerâmicas e propõe uma aproximação entre práticas tradicionais e as pesquisas desenvolvidas pela arte contemporânea brasileira.

“Tecer, bordar, costurar, modelar, queimar, montar. A seleção deste ano parte desses gestos, que atravessam tempos e gerações, e dá destaque a obras têxteis e cerâmicas. A proposta é olhar para práticas historicamente ligadas ao cotidiano, ao trabalho e à transmissão de saberes não como técnicas pertencentes ao passado, mas como campos vivos de investigação na arte contemporânea brasileira, detalha a galerista Chris Asfora.

A relação entre criação e paisagem aparece nos trabalhos de Marcella e Thaes, desenvolvidos durante a residência artística Territórios Pina. Enquanto a primeira investiga a água e suas conexões com o espaço geográfico, Thaes incorpora elementos dos corais e referências ao Buraco da Véia, na Praia do Pina.

A cerâmica também assume diferentes formas na mostra. Arbos apresenta esculturas com acabamento vitrificado, enquanto Giu Calife leva ao público um painel cerâmico no qual um cavalo emerge da matéria submetida ao fogo.

A imagem dialoga ainda com o calendário chinês: 2026 é associado ao Cavalo de Fogo, símbolo que acrescenta outra dimensão à leitura da obra.

Memória, natureza e território

A fotografia e a memória familiar se encontram na assemblage O Pescador de Pedras, de Nita Monteiro, construída a partir de uma imagem encontrada em um álbum familiar sem identificação, datado da década de 1970.

O trabalho integra a programação da feira no mesmo período em que a artista inaugura, em 15 de outubro, sua primeira exposição individual no Recife, Fragmentos de uma história familiar, na sede da Christal Galeria.

Outras duas pesquisas ampliam o repertório de linguagens de Elementar. Simone Fontana Reis explora as possibilidades da terra como elemento da composição pictórica.

Já Mitsy Queiroz utiliza a fotografia analógica para captar o fluxo das cachoeiras, em um processo que depende da observação e do tempo necessário para registrar o movimento da água.

Ao aproximar essas produções, a exposição articula experiências que vão da transformação física dos materiais à elaboração de narrativas pessoais e ambientais. A proposta também questiona fronteiras historicamente estabelecidas entre arte e artesanato, reconhecendo o trabalho manual como ferramenta de experimentação e produção de conhecimento.

Pesquisa e protagonismo feminino

Criada em 2021 por Christiana Asfora, a Christal Galeria funciona no bairro do Pina, no Recife, com foco na arte contemporânea.

Seu programa acompanha principalmente artistas jovens cujas investigações abordam temas como ancestralidade, identidade territorial, memória e os vínculos entre corpo, natureza e cultura.

A ampliação da participação feminina no circuito artístico também integra a atuação da instituição. A galeria busca oferecer visibilidade às mulheres artistas e contribuir para o desenvolvimento de suas trajetórias, tanto no mercado quanto no ambiente institucional da arte.

SERVIÇO

"Elementar" - Christal Galeria na ART.PE 2026

Quando: 14 a 18 de outubro

Onde: Recife Expo Center - Cais de Santa Rita, 156, Bairro do Recife (Estande G21) - Recife-PE

Visitação: Quarta (14), das 17h30 às 21h; Quinta, sexta e sábado (15, 16 e 17), das 13h às 21h; Domingo (18), das 12h às 19h

Ingressos: a partir de R$ 25, no Sympla

Informações: www.artpe.art.br

Veja também