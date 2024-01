A- A+

Famosos Christian Oliver: conheça ilha que ator visitou com suas filhas antes do acidente aéreo que os matou Ator que fez participações em "Speed Racer" e "Sense 8" morreu em queda de jato monomotor em Bequia, no Caribe

O ator Christian Oliver, de 51 anos, e suas duas filhas, de 10 e 12 anos, morreram em um acidente aéreo na última sexta-feira (5), em uma pequena ilha de um arquipélago no Caribe. O piloto da aeronave também morreu. A tragédia ocorreu nas águas de Bequia, território de São Vicente e Granadinas, onde Oliver passou as festas de final de ano com as filhas. O jato monomotor seguiria para Santa Lúcia, no leste caribenho.

Para ajudar Jessica Klepser, a mãe das meninas, a arcar com os custos de traslado dos corpos e dos serviços funerários, está sendo realizada uma vaquinha online no site "GoFundMe", que já arrecadou mais de R$ 779 mil em doações.

Uma das ilhas mais isoladas do Caribe

A Ilha Bequia — que, na antiga língua Arawak, significa "ilha das nuvens" — é a segunda maior ilha do arquipélago caribenho das Granadinas, que pertence ao território de São Vicente e Granadinas, país localizado nas Pequenas Antilhas. A cerca de 15 km da capital, Kingstown, a ilhota possui um pequeno trecho de 11km de terra, emoldurado por colinas verdes, e é uma das poucas do Caribe que ainda mantêm a sensação de isolamento.

Longe dos badalos caribenhos, não há grandes resorts em Bequia. A população de cerca de 5 mil habitantes, formada principalmente por descendentes de africanos, escoceses e indígenas caribes, tem na pesca sua principal fonte de renda. A caça à baleia é, inclusive, permitida uma vez por ano no local.

Na costa oeste da ilha estão localizados o principal porto da ilha, Port Elizabeth, e a Baía do Almirantado, um grande porto natural de águas cristalinas que se enche de iates e catamarãs.



Quem era Christian Oliver?

Com mais de 60 trabalhos na carreira, o ator fez participações em filmes conhecidos como "Speed Racer", "As faces do medo" e "Hercules reborn". No streaming, fez breve participação na série "Sense 8".

De origem alemã, o ator sempre foi escolha certa para papéis de coadjuvante em tramas envolvendo a Segunda Guerra Mundial, como "O segredo de Berlim", onde trabalhou com Cate Blanchett, "Operação Valquíria" e "Indiana Jones e a relíquia do destino". Ele também participou da série "Hunters", com Al Pacino.

Em "Operação Valquíria", o ator trabalhou com Tom Cruise. Em entrevista ao site MyFanbase, ele falou sobre a experiência: "Fazer um filme com Tom Cruise é como gravar um filme com o presidente dos Estados Unidos. Helicóptero, guarda-costas... Ele é a maior estrela de cinema do mundo. E todo mundo no set sabe disso. Mas quando você chega na frente da câmera com ele, ele está ali com você. E é um perfeccionista."

O ator fez sua estreia como ator na série "Saved by the bell: The new class", em 1994. Como o jovem Brian Keller, ele teve participação importante na segunda temporada da série exibida entre 1993 e 2000. Em 1995, atuou a comédia familiar "O clube das babás".

Há alguns anos, Oliver deu uma entrevista ao produtor austríaco Michael Haberfelner em que falava sobre o início da carreira: "Comecei nos palcos na Alemanha quando era adolescente. Meu tio era diretor de palco, e minha irmã e eu sempre nos divertíamos conferindo as produções locais nos bastidores. E eu peguei o vírus da atuação logo no início."

Oliver deixou dois filmes inéditos: o romance "London Blue", de Freddie Connor, e o suspense "Forever hold your peace", de Nick Lyon.

