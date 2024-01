A- A+

LUTO Christian Oliver: conheça local do acidente que matou astro de Hollywood, no Caribe Piloto relatou problemas em aeronave à torre de controle pouco depois de decolar; ele também faleceu na queda

Leia também

• Christian Oliver, ator de "Speed Racer" e "Indiana Jones", e as filhas morrem em acidente de avião

Circulou nas redes sociais, durante esta sexta-feira, o vídeo que mostra o momento da queda do avião onde estava o ator Christian Oliver, de 51 anos, e suas duas filhas. Os três morreram no acidente. Nas imagens, é possível ver a aeronave “mergulhar” no mar, na região de uma pequena ilha em um arquipélago caribenho.

A tragédia ocorreu nas águas de Bequia, território de São Vicente e Granadinas, por volta do meio-dia (horário local), onde Oliver passou as festas de final de ano com as filhas. Nesta quinta, na parte da tarde, o ator e as meninas embarcaram em um pequeno jato monomotor a caminho de Santa Lúcia.

A autora da gravação se desespera ao perceber que filmou o acidente. A bordo, estavam o piloto, Robert Sachs, o ator Christian Oliver, de 51 anos, e suas filhas Madita, de 10, e Annik, de 12.

"O avião caiu. Chame a Guarda Costeira" diz ela.

O piloto Robert Sachs era o dono da aeronave. De acordo com as autoridades locais, o grupo havia chegado à região em 26 de dezembro.

Momentos depois de decolar do aeroporto JF Mitchell, em Bequia, Sachs fez contato com a torre de controle por rádio e contou que "estava enfrentando problemas e estava voltando", de acordo com o veículo de imprensa local Searchlight. Foi a última comunicação do piloto com os controladores.

Quem é o ator Christian Oliver?

Com mais de 60 trabalhos na carreira, o ator fez participações em filmes conhecidos como "Speed Racer", "As faces do medo" e "Hercules reborn". No streaming, fez breve participação na série "Sense 8".

De origem alemã, o ator sempre foi escolha certa para papéis de coadjuvante em tramas envolvendo a Segunda Guerra Mundial, como "O segredo de Berlim", "Operação Valquíria" e "Indiana Jones e a relíquia do destino". Ele também participou da série "Hunters", com Al Pacino.

Em "Operação Valquíria", o ator pôde trabalhar com Tom Cruise. Em entrevista ao site MyFanbase, ele falou sobre a experiência: "Fazer um filme com Tom Cruise é como gravar um filme com o presidente dos Estados Unidos. Helicóptero, guarda-costas... Ele é a maior estrela de cinema do mundo. E todo mundo no set sabe disso. Mas quando você chega na frente da câmera com ele, ele está ali com você. E é um perfeccionista."

O ator fez sua estreia como ator na série "Saved by the bell: The new class", em 1994. Como o jovem Brian Keller, ele teve participação importante na segunda temporada da série exibida entre 1993 e 2000. Em 1995, atuou a comédia familiar "O clube das babás".

Há alguns anos, Oliver deu uma entrevista ao produtor austríaco Michael Haberfelner em que falava sobre o início da carreira: "Comecei nos palcos na Alemanha quando era adolescente. Meu tio era diretor de palco, e minha irmã e eu sempre nos divertíamos conferindo as produções locais nos bastidores. E eu peguei o vírus da atuação logo no início."

Oliver deixou dois filmes inéditos: o romance "London Blue", de Freddie Connor, e o suspense "Forever hold your peace", de Nick Lyon.

Investigação em andamento

A falha na operação da aeronave não foi especificada, até o momento. Uma investigação está em curso.

Após o flagra do acidente, pescadores locais se dirigiram ao local em que a aeronave estava para tentar ajudar nas buscas. Os quatro corpos foram retirados da água e levados para o IML da região.

Veja também

LUTO Morre o artesão Manoel Vitalino, filho do Mestre Vitalino