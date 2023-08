A- A+

FAUSTÃO Christiane Torloni é criticada por mensagem de apoio a Faustão: 'Meu coração pulsando' Apresentador entrou para a lista única do SUS após o agravamento do quadro de insuficiência cardíaca

Uma mensagem de apoio de Christiane Torloni para o apresentador Faustão viralizou nas redes sociais nos últimos dias. A atriz foi criticada por citar o próprio "coração pulsando" ao desejar melhoras para o amigo, que entrou para a lista única de espera por um transplante de coração após o agravamento do quadro de insuficiência cardíaca.

"Querido amigo e irmão Faustão, estou com meu coração pulsando em Luz & Oração para que você supere mais esse desafio! Vamos guerreiro, vamos vencer JUNTOS, mais essa batalha! Com Amor, sua sempre parceira Chris", escreveu a artista, num post do Instagram.

Na web, internautas apontaram que os votos de melhora da atriz acabaram por ressaltar a saúde do próprio coração.

"Seu coração não está bom, mas o meu está", ressaltou um internauta no X, antigo Twitter. "Ao contrário de Faustão, nossa musa está com o coração 100%", destacou outro.

Na publicação da atriz no Instagram, seguidores também destacaram uma suposta falta de tato. "Achei pesado, falar de coração pulsando pra alguém que tá com o dele parando", disse um usuário.

Passo a passo do transplante

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, entrou para a lista única de transplante de coração após um agravamento do quadro de insuficiência cardíaca. A pedido do GLOBO, a cardiologista Stephanie Rizk, especialista em insuficiência cardíaca, transplante cardíaco e coração artificial da Rede D’Or, Hospital Sírio-Libanês e médica da Cardio-Oncologia do InCor, explica como é o passo a passo desde tipo de cirurgia, desde a inclusão do paciente na fila até a recuperação.

1- O médico constata a necessidade do paciente ser submetido a um transplante de coração.

2- A equipe de transplante inclui o paciente na fila por um órgão e a espera começa

3- Quando um potencial doador entra no sistema, a Central de Transplantes entra em contato com a equipe de transplantes do paciente prioritário mais apto a receber aquele coração, em termos de compatibilidade do tipo sanguíneo. A equipe então avalia se aquele coração é adequado ou não para o paciente (idade, se usa drogas, se tem infecção ativa, peso, altura, IMC, condição clinica do doador), com base em uma série de critérios que indicam se aquele órgão é viável ou não;

4- O órgão é retirado do doador por um cirurgião da equipe de transplantes do paciente

5- O coração é preservado por armazenamento estéril, hipotérmico, a uma temperatura de 4 graus e com uma solução cardioprotetora e levado até o hospital onde será realizado o transplante. O ideal é que o transplante do órgão seja feito em até 4 horas depois da extração.

6- O paciente só recebe a confirmação do transplante quando a equipe de captação está no local e constata que o órgão é realmente viável. O preparo para a cirurgia consiste em jejum de 6 a 8 horas e uso de imunossupressores.

7- A cirurgia dura, em média, 4 horas. No centro cirúrgico, os médicos desviam o sangue do paciente para uma máquina de circulação extracorpórea, que mantém o fluxo sanguíneo durante toda a operação, possibilitando a retirada do órgão. O novo coração é colocado e a circulação do paciente é restabelecida.

8 - Logo após a cirurgia, o paciente vai para a UTI, onde permanece por cerca de 7 dias

9 - O paciente em geral tem alta só depois de 30 dias, em média.

10 - Alguns pacientes tem indicação de tomar remédios para doenças oportunistas nos três a seis primeiros meses e todos devem tomar imunossupressores para o resto da vida.

11 - O paciente é submetido frequentemente a exames diversos para acompanhar a evolução do novo órgão e ver se a adaptação está sendo adequada;

12 - O procedimento é considerado bem-sucedido depois de 12 meses, quando há redução da possibilidade de rejeição.

Qual a doença de Faustão?

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, entrou para a fila única de transplante de coração. Segundo informações do último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, onde ele está internado há mais de 15 dias, houve agravamento do quadro de insuficiência cardíaca.

Qual é o estado de saúde de Faustão?

"Ele encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco. O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração", diz o documento divulgado no último domingo (20).

