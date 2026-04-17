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FAMOSOS Christina Applegate, diagnosticada com esclerose múltipla, está internada desde março, diz site Diagnosticada com esclerose múltipla em 2021, Christina Applegate convive com uma condição autoimune que afeta o sistema nervoso central

A atriz Christina Applegate, de 54 anos, está internada desde o dia 31 de março em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo site TMZ nesta quinta-feira 16, com base em fontes próximas à artista.

O motivo da internação não foi revelado. Applegate, que tornou público em 2021 o diagnóstico de esclerose múltipla, enfrenta um histórico de complicações de saúde que tem gerado preocupação entre fãs nos últimos anos.

Internação sem detalhes oficiais

Segundo o TMZ, a atriz foi levada ao hospital no fim de março, mas não há detalhes oficiais sobre seu estado de saúde ou as razões da internação.

Em nota ao site, a assessoria preferiu não comentar o caso. "Não tenho comentários a fazer sobre se ela está hospitalizada ou quais são seus tratamentos médicos. Ela tem um longo histórico de problemas de saúde complexos, sobre os quais tem sido surpreendentemente aberta", afirmou o representante.

Histórico de saúde e diagnóstico

Diagnosticada com esclerose múltipla em 2021, Christina Applegate convive com uma condição autoimune que afeta o sistema nervoso central. A doença pode provocar sintomas como dores intensas, fraqueza muscular e alterações motoras.

A atriz já relatou publicamente as dificuldades enfrentadas no cotidiano. Em seu livro de memórias, You With the Sad Eyes, lançado recentemente, ela descreve limitações físicas que impactam até tarefas simples. "Quando acordo, muitas vezes não consigo mover meu braço o suficiente para pegar um copo d'água ou tirar o celular do carregador", escreveu.

Relatos sobre crises e hospitalizações

Em episódios recentes de seu podcast Messy, Applegate também revelou a frequência das complicações desde o diagnóstico.

"Por três anos, desde que fui diagnosticada, fui hospitalizada mais de 30 vezes por causa de vômitos, diarreia e dor", contou.

Ela ainda explicou que a doença pode afetar o funcionamento do organismo como um todo, exigindo acompanhamento médico constante e tratamentos intensivos.

Carreira e reconhecimento

Conhecida por trabalhos em produções como Tudo Para Ficar com Ele, Um Amor de Família, Friends e Disque Amiga para Matar, Christina Applegate construiu uma carreira sólida na televisão e no cinema.

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