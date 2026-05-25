Christina Machado lança livro sobre trajetória artística e experiência em hospital psiquiátrico

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Após cinco décadas dedicadas às artes visuais, a artista pernambucana Christina Machado apresenta um novo capítulo de sua produção com o lançamento do livro “Minha Cabeça, Nossa Natureza: histórias das exposições, de uma obra em expansão e do processo de criação de Christina Machado”.



A obra será lançada nesta quinta (28), em programação dividida entre a Universidade Federal de Pernambuco e o Hospital Ulysses Pernambucano.



Com organização da curadora e historiadora Joana D’Arc Lima, o volume percorre a trajetória criativa da artista a partir de exposições, registros de processos e experiências desenvolvidas durante sua residência artística no Hospital da Tamarineira.



O conteúdo também revisita trabalhos produzidos ao longo de diferentes fases da carreira, sempre atravessados por temas ligados à subjetividade, à liberdade e às relações humanas.





A programação de lançamento começa pela manhã, na UFPE, entre 10h e 12h, com acessibilidade em Libras.



À tarde, a partir das 15h30, o encontro segue no Hospital Ulysses Pernambucano, integrando as atividades do Maio Antimanicomial promovidas pela instituição em referência ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado em 18 de maio.



Depois do evento, a publicação poderá ser acessada gratuitamente no site da artista, em versões em português, inglês e espanhol.



Entre os projetos revisitados no livro está “Tempo de Carne e Osso”, realizado em 2004, considerado por Christina um marco de transformação em sua pesquisa artística.



A partir dessa experiência, a artista ampliou o uso da argila e passou a incorporar o próprio corpo em trabalhos que dialogavam com instalação, performance e vídeo.



O projeto abriu caminho para a criação de “Minha Cabeça, Nossa Natureza”, desenvolvido posteriormente durante a residência no hospital psiquiátrico.



A aproximação com o HUP começou em 2005, durante a SPA das Artes. Convidada para participar de uma oficina com materiais descartados do ambiente hospitalar, Christina criou a obra “Cama Sem Pé Nem Cabeça”, elaborada a partir de estruturas metálicas de camas usadas na internação de pacientes. A instalação propunha uma reflexão sobre memória coletiva e sofrimento psíquico.



Anos depois, já com um ateliê instalado dentro da unidade, a artista desenvolveu uma série de ações colaborativas envolvendo pacientes, frequentadores de Centros de Atenção Psicossocial, estudantes e artistas convidados. O projeto tomou forma por meio de dezenas de esculturas de cabeças em barro, moldadas a partir de uma matriz do próprio corpo da artista.



Participaram das atividades nomes como Aslan Cabral, Dantas Suassuna, Gil Vicente e Fernando Peres, em encontros realizados ao longo de uma semana.



Paralelamente à produção das peças, Christina documentou as intervenções por meio de fotografias e vídeos, material que inspirou o título do projeto e posteriormente do livro.



As obras resultantes foram reunidas em exposições realizadas em 2012 e 2023, em circulação pela cidade de João Pessoa.



Já o Ateliê Residência, mantido entre 2007 e 2013, consolidou-se como espaço de criação e convivência dentro da instituição, evidenciando o potencial da arte como instrumento de expressão, inclusão e interação social em contextos de sofrimento psíquico.



Ao comentar a experiência, Christina Machado destaca o impacto das atividades no cotidiano dos participantes.

“Apesar do adoecimento, do sofrimento psíquico e do isolamento social, questões enfrentadas diariamente pelas pessoas internadas no HUP, existia uma liberdade no fazer artístico. Por meio da argila, criávamos momentos de alívio, em que elas podiam transformar em arte situações dolorosas de suas vidas e se expressar. Sinto que o Ateliê ajudou a diminuir essas dores e a proporcionar experiências para além do ambiente hospitalar. Eu aprendi muito com elas, e o que vivi ali segue como referência para enfrentar dúvidas, medos e receios; a minha coragem também vem desse lugar”, afirma.

Como desdobramento dessa vivência, a artista criou a série Meus Eus, composta por esculturas em cerâmica e memórias construídas a partir das relações estabelecidas durante os anos de convivência no hospital.

Para Joana D’Arc Lima, a publicação também cumpre um papel de preservação histórica e reconhecimento coletivo.

“Reunir todo esse trabalho — os fazeres, as peças — e registrar o nome das pessoas presentes através do livro, pessoas que talvez constassem apenas no prontuário do Hospital da Tamarineira, é também uma forma de trazer à tona a existência delas, de não deixar que fossem apagadas por viverem de forma isolada da sociedade. É maravilhoso poder contar essa história marcante, que resultou em um acervo de grandes dimensões, composto por objetos e esculturas produzidos coletivamente por vários grupos que por ali passaram”, declara.

O livro conta com incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura, vinculado à Fundação de Cultura e à Secretaria de Cultura da Prefeitura do Recife.



SERVIÇO

Lançamento do livro “Minha Cabeça Nossa Natureza: histórias das exposições, de uma obra em expansão e do processo de criação de Christina Machado”, de Christina Machado

Quando: Quinta (28)

Onde: Auditório Evaldo Coutinho, no Centro de Artes e Comunicação (CAC) da UFPE - Av. da Arquitetura, s/n, Cidade Universitária (das 10h às 12h) // Hospital Ulysses Pernambucano - Av. Rosa e Silva, 2130, Tamarineira, com acesso pela Rua Cônego Barata (às 15h30)

Instagram: @_christinamachado

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