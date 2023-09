A- A+

Abuso Christina Ricci, que viveu relação abusiva com Danny Masterson, critica Ashton Kutcher e Mila Kunis 'Desacreditar as vítimas é um crime', disse a estrela de 'Família Addams' em relato no Instagram, em que também narrou violência cometida pelo ex-marido

A atriz Christina Ricci criticou Ashton Kutcher e Mila Kunis por defenderem o ator Danny Masterson, condenado por estupro, em cartas durante o processo judicial. A estrela da “Família Addams” – que teria sofrido “graves abusos físicos e emocionais” nas mãos do ex-marido James Heerdegen – contou sua história no Instagram, nesse sábado (9), em apoio às vítimas de Masterson.

“Então, às vezes, pessoas que amamos e admiramos fazem coisas horríveis. Eles podem não fazer essas coisas conosco e só sabemos quem eles eram para nós, mas isso não significa que eles não fizeram coisas horríveis e desacreditar os abusados é um crime”, escreveu Ricci, 43 anos. “Pessoas que conhecemos como ‘caras incríveis’ podem ser predadores e abusadores. É difícil aceitar, mas temos que aceitar. Se dissermos que apoiamos as vítimas – mulheres, crianças, homens, rapazes – então devemos ser capazes de assumir esta posição.”

“Infelizmente, conheci muitos ‘caras incríveis’ que foram adoráveis comigo, mas que comprovadamente eram abusadores em particular. Eu também tive experiência pessoal com isso. Acredite nas vítimas. Não é fácil avançar. Não é fácil conseguir uma condenação.”

Tanto Kutcher, de 45 anos, quanto Kunis, de 40, estrelaram ao lado de Masterson, de 47, o programa “That ’70s Show”. O casal estava entre as 50 pessoas que “atestaram” o “caráter excepcional” do colega, condenado a 30 anos de prisão pelo estupro de duas mulheres, cometidos em 2003.

Após a sentença de Masterson, Ricci também compartilhou uma selfie com seu filho de 9 anos, Freddie, com a legenda: “Estamos aqui acreditando e esperando por um futuro melhor”.

As postagens de Ricci sociais surgiram um dia depois que vieram a público cartas nas quais Kutcher e Kunis imploravam o perdão da juíza Charlaine Olmedo em relação a Masteron.

“Como amigo, Danny tem sido apenas uma influência positiva para mim. Ele é um ser humano extraordinariamente honesto e intencional”, escreveu Kutcher, observando que Masterson serviu de “modelo” para ele. “Atribuo não cair na típica vida de drogas de Hollywood diretamente a Danny. Sempre que conhecíamos alguém ou interagíamos com alguém que usava drogas, ele deixava claro que essa não seria uma boa pessoa para se ter amizade", continuou a estrela de “Cheaper by the Dozen”.

Enquanto isso, Kunis o creditou como um “amigo incrível, confidente e, acima de tudo, uma excelente figura de irmão mais velho para mim”.

“Sua natureza atenciosa e capacidade de oferecer orientação foram fundamentais para meu crescimento pessoal e profissional”, escreveu a atriz de “Amigos com benefícios”.

Ricci, por sua vez, teria sido vítima de abusos emocionais e físicos do ex-marido.

A estrela de “Casper” pediu o divórcio de Heerdegen em julho de 2020, após sete anos de casamento, e recebeu uma ordem de proteção de emergência depois que a polícia foi chamada à sua casa.

Ela alegou que o abuso do então marido começou em dezembro de 2019, quando disse a ele que queria o divórcio.

Quando veio a COVID-19, ela “se viu presa numa casa com um agressor violento”.

Ricci também afirmou que o ex disse a ela: “A única maneira de ele sentir pena de mim seria se eu fosse desmembrado em pequenos pedaços”. "A algo que me fez pensar que (ele) poderia me matar”, acrescentou a atriz.

Eles finalizaram o divórcio em dezembro de 2022 e compartilham a custódia de seu filho, Freddie.

O casal Ashton e Mila Kunis chegaram a publicar um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas pelas cartas que escreveram em apoio a Danny Masterson.

"Estamos cientes da dor que foi causada pelas cartas de caráter que escrevemos em nome de Danny Masterson", disse Kutcher em um vídeo compartilhado no Instagram, ao lado de sua esposa. Kunis prosseguiu: "Apoiamos as vítimas. Fizemos isso historicamente por meio de nosso trabalho e continuaremos a fazer isso no futuro".

