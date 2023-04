A- A+

MÚSICA Christine McVie, do Fleetwood Mac, morreu após um AVC, diz site Artista britânica foi responsável por alguns dos maiores hits do grupo

A causa da morte de Christine McVie, cantora e compositora do Fleetwood Mac, foi divulgado nesta segunda-feira (30) pelo site The Blast. De acordo com o atestado de óbito, a artista teve um AVC, que "ocorre quando o suprimento de sangue para parte do cérebro é interrompido ou reduzido, impedindo que o tecido cerebral receba oxigênio e nutrientes", segundo o relatório médico.

A cantora morreu em novembro do ano passado aos 79 anos. Meses antes, em junho, ela disse à Rolling Stone EUA que estava com “a saúde bastante ruim”, descrevendo um problema crônico nas costas que a tornava difícil o ato de se levantar, por exemplo.

A causa secundária de morte listada na certidão de óbito foi “malignidade metastática de origem primária desconhecida”. De acordo com o Blast, “o câncer se espalhou em seu corpo onde a fonte primária ou tumor não foi detectado”. A cantora também tinha “fibrilação atrial” (um tipo comum de batimento cardíaco irregular) e “grande trombo atrial”.

McVie ingressou no Fleetwood Mac em 1971 após se casar com o baixista do grupo, John McVie. Ela permaneceu na banda por 28 anos, deixando a mesma em 1998. Ela retornou em 2014. Responsável por clássicos do grupo como "Little lies", "Everywhere", "Don't stop", "Say you love me" e "Songbird", a cantora morreu de "forma pacífica", segundo comunicado de sua família.

Comunicado de sua família

"Em nome da família, é com pesar que informamos sobre a morte de Christine. Ela faleceu pacificamente no hospital esta manhã, quarta-feira, 30 de novembro de 2022, após uma curta doença. Ela estava na companhia de sua família. Pedimos gentilmente que respeitem a privacidade da família neste momento extremamente doloroso e gostaríamos que todos mantivessem Christine em seus corações e se lembrassem da vida de um ser humano incrível e uma artista reverenciada que era amada universalmente", destacou o comunicado oficial publicado no perfil oficial da artista no Instagram.

