Chris Hemsworth fala sobre lesões nas filmagens de "Resgate 2": "Faz parte da diversão"

A- A+

O sucesso de “Resgate” na Netflix em 2020 fez o filme de ação ganhar uma sequência, que já está disponível na plataforma. Chris Hemsworth, que retorna ao papel do mercenário Tyler Rake em "Resgate 2", está no Brasil e participa, neste sábado (17), do festival Tudum, em São Paulo, junto com o diretor Sam Hargrave.

Em entrevista concedida à Folha de Pernambuco e outros veículos de imprensa nacionais, Chris e Sam conversaram sobre detalhes das gravações e planos para o futuro da franquia. No novo longa-metragem, acompanhamos o protagonista desistir de uma aposentadoria forçada, após quase morrer, para resgatar a família de um criminoso extremamente perigoso.

“Acho que nós dois ficamos impressionados com a reação ao primeiro filme. O público respondeu e, então, tivemos a oportunidade de fazer um segundo. É o nosso trabalho tentar adivinhar e medir o temperamento, os desejos e as necessidades de um público. Você nunca sabe ao certo, é sempre uma jogada de dados”, afirmou Chris, que também assina como produtor dos dois filmes, sobre a decisão de fazer uma sequência.



O diretor contou que, apesar do sucesso do primeiro longa, precisou lidar com as dúvidas pessoais sobre o bom resultado de uma continuação durante os trabalhos. “No segundo tem essa pressão de entregar o que as pessoas gostam e [ao mesmo tempo] torná-lo único. Essa é a parte difícil, não só por ser uma sequência, mas também porque existem tantos filmes de ação ótimos. Como se diferenciar e elevar o gênero? Então isso, definitivamente, estava na minha cabeça", confessou.



Desenvolvimento do personagem

Assim como no seu antecessor, “Resgate 2” é repleto de cenas eletrizantes de perseguição e luta. No entanto, para o ator australianao, o diferencial está no aprofundamento emocional do seu personagem. Ao longo da história, o espectador conhece mais sobre as origens de Tyler e sua transformação em um mercenário.

“Acho que expandimos e elevamos a ação de uma maneira diferente do primeiro filme. Sam e a equipe de dublês projetaram e coreografaram coisas que eu certamente nunca vi na tela antes. Mas o componente emocional é muito mais profundo. Nos anos 1980 e 1990, você não veria um herói de ação compartilhar suas lágrimas ou se abrir tanto”, pontuou.

Mais ação

Sobre as cenas de ação, Chris destaca uma em especial, que também chamou a atenção dos espectadores que comentaram sobre o filme nas redes sociais. É um suposto plano sequência, com duração de pouco mais de 21 minutos na tela, envolvendo 400 figurantes, trem em movimento, embates corporais, perseguições de carro e até mesmo um helicóptero.

“Não havia nada no roteiro que olhássemos e fosse impossível. É o meu trabalho olhar para o papel e tornar isso possível, para que você, como público, possa experimentá-lo. Acho que é parte do desafio e da diversão de um grande filme como este”, apontou o diretor.

Chris revelou que sofreu algumas lesões durante as filmagens, mas ainda assim não desistiu de nenhuma cena. “Nós tínhamos um cronograma incrivelmente organizado. Eu sabia que, se eu desse um tempo, isso prejudicaria toda a produção. Foi uma experiência incrivelmente colaborativa, na qual estávamos todos em zona de guerra, por assim dizer, e uma maneira muito divertida e competitiva também. Eu apenas tinha o maior respeito e confiança no Sam e na equipe, de que cada passo foi feito para garantir que fosse o mais seguro possível. Sempre há risco envolvido, mas também faz parte da diversão e da energia visceral que está na tela”, contou.

Brasil na mira

Enquanto o primeiro “Resgate” teve cenas gravadas na Índia e na Tailândia, o segundo foi filmado na Áustria e na República Tcheca. Se um terceiro filme da franquia for confirmado, o diretor não descarta a oportunidade de usar o Brasil como locação. “Seria incrível. Estamos tentando fazer com que cada filme tenha uma aparência e identidade únicas e, assim, o local se torne quase como um personagem”, explicou.

Família e pausa na carreira

Casado e pai de três filhos, Chris tentou levar a família para perto durante as filmagens. “Meus dois [filhos] gêmeos têm nove anos e minha filha 11. Está ficando mais complicado viajar com eles ao redor do mundo, mas eles estiveram comigo por algum tempo. Eles adoram ficar no set, especialmente quando há ação envolvida. Assistem a todos os socos e chutes e também pulam junto. Ver o entusiasmo deles por isso meio que me faz sentir que sou legal para eles. Como pai, na maioria das vezes, você se sente a pessoa menos interessante para os filhos. Então, uma das razões pela qual entro no set é fazê-los gostar de mim”, confessou.

O astro de 39 anos, que ficou famoso por interpretar o herói Thor nos filmes da Marvel, chegou a anunciar uma pausa na carreira, após descobrir que possui um maior risco de desenvolver Alzheimer no futuro. O ator, no entanto, revelou que o período sabático já passou.

“Minha necessidade de tirar uma folga era apenas por exaustão. Passei cerca de 10 ou 12 anos correndo de projeto em projeto e adorei, mas a vida estava voando e só queria fazer uma pausa para me reagrupar. Tive sete ou oito meses de folga, revigorei a caixa criativa e estou ansioso para voltar a algo que ainda não sei oficialmente o que é. Estou lendo muitos scripts e conversando com diferentes diretores, tentando encontrar aquilo que ressoa em um nível profundo”, compartilhou.



*O repórter viajou a convite da Netflix

Veja também

Gastronomia Conheça o Ostramar Oyster Bar: nova opção para quem gosta de gastronomia com toque de maresia