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cinema Christopher Nolan dedica "A Odisseia" a pioneiro do Imax que morreu de câncer no ano passado Filho de David Keighley revela que pai pediu para o manterem vivo tempo suficiente para terminar a produção do filme

O cineasta Christopher Nolan dedicou "A Odisseia", seu filme que estreia em 16 de julho, a David Keighley, o primeiro diretor de qualidade da Imax e pioneiro do cinema em grande formato, que morreu no ano passado de câncer.

O Imax é um sistema de projeção de alta resolução que usa câmeras especiais, películas de 65/70 mm e salas com telas curvas gigantes e som de alta fidelidade, oferecendo uma experiência mais imersiva que os cinemas tradicionais.

Nolan fez a dedicatória na estreia do filme em Londres, no cinema BFI Imax, de acordo com a revista Variety. “Este foi o primeiro lugar onde conheci David, neste cinema, e embarcamos em uma jornada de mais de 20 anos. Confessei a ele meu desejo secreto de filmar filmes de Hollywood em Imax, e ele, com muita gentileza e habilidade, me conduziu nessa jornada e me ajudou a concretizá-la".

Nolan rodou muitos de seus filmes em Imax. "Batman begins" (2005) foi otimizado para a tecnologia, e ele começou a usar o formato para "O Cavaleiro das Trevas"(2008). Nolan também filmou "Dunkirk" (2017), "Tenet" (2020) e "Oppenheimer" (2023) usando Imax, mas "A Odisseia" é o primeiro filme filmado inteiramente com câmeras desta técnica.

O diretor contou que o amigo morreu após terminarem todas as filmagens cruciais da "Odisseia", terminar seu trabalho de revelar todo o material filmado e aprovar toda a fotografia. "Estou muito feliz que ele tenha conseguido terminar isso", disse Nolan.

Em uma publicação no Instagram, Geoff Keighley, filho de David, contou que o pai descobriu que tinha câncer terminal a poucos dias do começo das filmagens principais de "A Odisseia", que ele acreditava ser a produção mais importante já feita em seus 53 anos de carreira na Imax.

“Quando nós, como família, nos reunimos com os médicos, meu pai foi claro sobre o objetivo que definiria o resto de sua vida: 'Por favor, me mantenham vivo o tempo suficiente para terminar a produção de 'A Odisseia' para Chris'. “Conforme meu pai foi ficando mais fraco, ele nunca vacilou em seu compromisso com Chris e sua esposa/parceira de produção, Emma Thomas. E sabe de uma coisa? Ele conseguiu. Como Ulisses, meu pai voltou para casa — ele terminou as filmagens principais do filme.”

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