CINEMA Christopher Nolan vai exibir prólogo de 6 minutos de ''A Odisseia'' em salas selecionadas nos EUA Produção de Christopher Nolan terá prévia longa exibida apenas em salas 70mm, um ano antes do lançamento

A Universal Pictures inicia neste fim de semana a campanha de lançamento de “A Odisseia”, próximo filme de Christopher Nolan, com a exibição de um prólogo de quase seis minutos em sessões selecionadas de Imax 70mm nos EUA. A prévia antecederá as exibições de “Pecadores” e “Uma Batalha Após a Outra”, que retornam aos cinemas em versões remasterizadas a partir desta quinta-feira.

A partir de 19 de dezembro, uma versão mais curta do material será exibida antes de todas as sessões de “Avatar: Fogo e Cinzas”, novo capítulo da franquia de James Cameron. O prólogo longo seguirá restrito às salas equipadas com o formato Imax 70mm, considerado por Nolan a forma ideal de apresentar sua obra. Não há informação de exibição do conteúdo fora dos EUA.

O público já havia visto um breve teaser da produção, lançado no meio do ano nas sessões de “Jurassic World: Recomeço” e “Superman”. A nova prévia, no entanto, é a primeira apresentação mais extensa do projeto antes da estreia marcada para 17 de julho de 2026.

Adaptação da epopeia homérica, o filme acompanha a jornada de retorno de Odisseu a Ítaca após a Guerra de Troia. Matt Damon interpreta o protagonista, enquanto Tom Holland dá vida a Telêmaco. O elenco inclui ainda Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo e Elliot Page.

Com expectativa elevada no mercado, a Universal colocou ingressos à venda com um ano de antecedência para algumas salas Imax 70mm. A procura inicial levou a estúdios e redes a prever um novo fenômeno de público. Os bilhetes regulares só serão disponibilizados mais próximos do lançamento.

