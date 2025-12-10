Qua, 10 de Dezembro

CINEMA

Christopher Nolan vai exibir prólogo de 6 minutos de ''A Odisseia'' em salas selecionadas nos EUA

Produção de Christopher Nolan terá prévia longa exibida apenas em salas 70mm, um ano antes do lançamento

"A Odisseia", próximo filme de Christopher Nolan, terá prólogo de seis minutos"A Odisseia", próximo filme de Christopher Nolan, terá prólogo de seis minutos - Foto: Robyn Beck / AFP

A Universal Pictures inicia neste fim de semana a campanha de lançamento de “A Odisseia”, próximo filme de Christopher Nolan, com a exibição de um prólogo de quase seis minutos em sessões selecionadas de Imax 70mm nos EUA. A prévia antecederá as exibições de “Pecadores” e “Uma Batalha Após a Outra”, que retornam aos cinemas em versões remasterizadas a partir desta quinta-feira.

A partir de 19 de dezembro, uma versão mais curta do material será exibida antes de todas as sessões de “Avatar: Fogo e Cinzas”, novo capítulo da franquia de James Cameron. O prólogo longo seguirá restrito às salas equipadas com o formato Imax 70mm, considerado por Nolan a forma ideal de apresentar sua obra. Não há informação de exibição do conteúdo fora dos EUA.

O público já havia visto um breve teaser da produção, lançado no meio do ano nas sessões de “Jurassic World: Recomeço” e “Superman”. A nova prévia, no entanto, é a primeira apresentação mais extensa do projeto antes da estreia marcada para 17 de julho de 2026.

Adaptação da epopeia homérica, o filme acompanha a jornada de retorno de Odisseu a Ítaca após a Guerra de Troia. Matt Damon interpreta o protagonista, enquanto Tom Holland dá vida a Telêmaco. O elenco inclui ainda Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo e Elliot Page.

Com expectativa elevada no mercado, a Universal colocou ingressos à venda com um ano de antecedência para algumas salas Imax 70mm. A procura inicial levou a estúdios e redes a prever um novo fenômeno de público. Os bilhetes regulares só serão disponibilizados mais próximos do lançamento.

