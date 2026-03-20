A- A+

Luto Chuck Norris comemorou aniversário de 86 anos há 10 dias: 'Eu não envelheço, eu subo de nível' Ator morreu no Havaí, segundo publicação da família; circunstâncias não foram divulgadas

Chuck Norris, que morreu na manhã de quinta-feira (19), comemorou aniversário de 86 anos há apenas 10 dias. Em duas redes sociais, ele apareceu de faixa preta, lutando boxe contra um sparring. "Eu não envelheço, eu subo de nível", escreveu ele no post, bem no espírito dos "Chuck Norris Facts", meme que faz sucesso há anos na internet sobre o poder que o ator e artista marcial teria sobre todos os aspectos da natureza.

"Hoje completo 86 anos!", continuava a mensagem de aniversário. "Nada como um pouco de diversão num dia ensolarado para nos sentirmos jovens. Sou grato por mais um ano, pela boa saúde e pela oportunidade de continuar fazendo o que amo. Obrigado a todos por serem os melhores fãs do mundo. O apoio de vocês ao longo dos anos significou mais para mim do que vocês jamais poderão imaginar."

Em nota, a família comunicou a morte e informou que ele estava acompanhado no momento do falecimento. A causa da morte não foi divulgada, e não há confirmação sobre qual problema de saúde teria levado ao falecimento.

"É com o coração pesado que nossa família comunica o falecimento repentino de nosso amado Chuck Norris na manhã de ontem. Embora desejemos manter as circunstâncias em sigilo, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz", diz o comunicado.

"Para o mundo, ele era um praticante de artes marciais, ator e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família. Ele viveu sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável com as pessoas que amava. Através do seu trabalho, disciplina e bondade, ele inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo e deixou um impacto duradouro em muitas vidas", concluiu o comunicado.

Norris ficou conhecido mundialmente por sua atuação em filmes de ação e artes marciais, como “Comando Delta” e “Braddock: O super comando”, além do papel como o ranger Cordell Walker na série “Walker, Texas Ranger”, exibida nos anos 1990 e conhecida no Brasil como "O homem da lei".

Veja também