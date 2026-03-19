SAÚDE
Chuck Norris é hospitalizado após emergência médica no Havaí, diz site
Segundo o TMZ, Chuck Norris foi internado no Havaí nas últimas 24 horas. Apesar do veículo desconhecer o motivo, fontes afirmaram que o artista segue de bom humor.
O que quer que tenha acontecido a Norris foi repentino, conforme informado pelo portal. Na última quarta-feira, 18, Norris ainda realizava seus treinos normalmente.
Um amigo do artista teria conversado com ele ao telefone e afirmado que ele seguia contando piadas e bem disposto. O ator comemorou recentemente seu 86º aniversário.