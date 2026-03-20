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Ator Chuck Norris, morto aos 86 anos, teve 'apagão' em treino com a família Gracie no Rio Astro de Hollywood e artes marciais revelou que chegou a desmaiar após estrangulamento em treinamento com os criadores do jiu-jítsu brasileiro

Ícone do cinema de ação e das artes marciais, Chuck Norris, que morreu nesta semana aos 86 anos, também teve uma ligação direta com o Brasil e com a família Gracie, responsável pela criação do jiu-jítsu brasileiro. Em um relato, o ator contou que chegou a ser finalizado e perdeu a consciência durante um treino no Rio de Janeiro.

Segundo Norris, o episódio aconteceu quando ele ainda explorava diferentes modalidades de luta e decidiu conhecer de perto o jiu-jítsu. Durante uma viagem ao Brasil, ele visitou a academia dos Gracie e treinou com nomes como Rickson e Royce.

— Fui para o chão com Rickson Gracie e foi como se eu nunca tivesse ido a uma aula na minha vida. Ele brincou comigo — relembrou ele, de acordo com reportagem há 14 anos.

O momento mais emblemático, porém, ocorreu quando treinava com um dos patriarcas da família.

— Ele me disse: “Ok, Chuck, me dê um soco”. Eu respondi que não faria isso. A última coisa que lembro é de levar a mão para trás. Depois acordei, tinha sido estrangulado e fiquei inconsciente — contou.

De acordo com o ator, o golpe foi aplicado com tanta eficiência que ele mal conseguia engolir ao recobrar a consciência. Após o episódio, recebeu um convite para permanecer no Brasil e aprofundar o aprendizado na modalidade.

— Ele me disse que eu tinha potencial e poderia me tornar um grande lutador de jiu-jítsu — afirmou.

Apesar de não ter permanecido no país por compromissos profissionais, Norris seguiu treinando a arte suave nos Estados Unidos, ao lado de Rorion Gracie e dos irmãos Machado, mantendo a prática por décadas.

Conhecido mundialmente por sua imagem de invencibilidade — reforçada por filmes e até memes na internet —, o episódio com os Gracie expõe um lado menos midiático do ator: o de praticante dedicado, que reconhecia a superioridade técnica de outras artes marciais.

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