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Chuck Norris: os principais filmes com o mestre das artes marciais e onde assistir

Ator icônico, que morreu aos 86 anos, deixa um legado de filmes e séries que marcaram gerações

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Chuck Norris, mestre das artes marciais e ícone do cinema de ação.Chuck Norris, mestre das artes marciais e ícone do cinema de ação. - Foto: Divulgação/Paramount Pictures

Morreu nesta quinta-feira 19, aos 86 anos, Chuck Norris, ator e referência mundial do cinema de ação. A causa da morte ainda não foi divulgada. Conhecido por seu carisma, disciplina e habilidades nas artes marciais, ele construiu uma carreira que atravessou décadas, conquistando fãs de todas as idades.

De filmes clássicos a séries de televisão, como Walker, Texas Ranger, Norris se tornou sinônimo de ação e força na tela, deixando uma marca que ultrapassa gerações.

Para celebrar sua trajetória, o Estadão separou alguns dos principais filmes de Chuck Norris, relembrando os papéis que consolidaram sua carreira e eternizaram seu legado no cinema.

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O Voo do Dragão
Um restaurante chinês em Roma sofre ameaças da máfia local e para proteger o estabelecimento, os proprietários chamam Colt, interpretado por Chuck Norris, especialista em artes marciais.

O filme é famoso pelo duelo final no Coliseu entre Colt e Bruce Lee, um dos combates mais icônicos da história do cinema. A participação de Norris marcou seu início internacional, mostrando seu estilo técnico e presença imponente.

Onde ver: disponível no YouTube, Claro TV e Google Play Filmes

McQuade, O Lobo Solitário
Longa acompanha J.J. McQuade, guarda florestal interpretado por Chuck Norris, que enfrenta um cartel de drogas usando métodos pouco convencionais. Entre perseguições, tiroteios e combates, o filme mostra um herói solitário, ético e estratégico, precursor do personagem Cordell Walker em Walker, Texas Ranger.

Onde ver: Prime Video e Claro TV

Braddock - O Super Comando
O filme mostra o Coronel James Braddock, vivido por Chuck Norris, retornando do Vietnã para resgatar prisioneiros americanos mantidos em cativeiro. A narrativa mistura ação e drama humano, com Braddock enfrentando perigos e inimigos implacáveis. O longa consolidou Norris como herói militar do cinema de ação dos anos 1980 e deu origem a duas continuações, que expandiram ainda mais a história do personagem.

Onde ver: Prime Video e Claro TV

Comando Delta
Chuck Norris interpreta Eddie Cusack, um policial incorruptível de Chicago que precisa enfrentar um poderoso cartel de narcotráfico e criminosos violentos. O filme acompanha Cusack enquanto ele tenta desmantelar a organização criminosa, lidando com ameaças constantes, tiroteios e perseguições pelas ruas da cidade.

Onde ver: Prime Video e Claro TV

Código do Silêncio
O filme acompanha o sargento Eddie Cusack, interpretado por Chuck Norris, que realiza uma operação antidrogas em Chicago. Durante a missão, uma gangue rival chega antes, elimina os concorrentes e some com uma fortuna em cocaína, gerando uma guerra aberta entre os grupos criminosos, com a polícia no meio do conflito.

Onde ver: Prime Video e Claro TV

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