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LUTO Morre Chuck Norris, astro dos filmes de ação, aos 86 anos Ator foi hospitalizado na última quarta-feira (18), mas a natureza do problema de saúde não foi revelada

O ator Chuck Norris, de 86 anos, morreu nesta quinta-feira (19). A informação foi confirmada pela família do artista, através das redes sociais.

“É com o coração pesado que a nossa família compartilha o falecimento repentino do nosso querido Chuck Norris ontem de manhã. Embora gostaríamos de manter as circunstâncias privadas, por favor saibam que ele estava rodeado pela família e estava em paz”, diz o comunicado oficial.

De acordo com o site TMZ, Chuck foi levado a um hospital na ilha de Kauai, no Havaí, onde ele morava com a família, na última quarta-feira (18). Informações sobre a natureza do problema de saúde não foram reveladas.

“Para o mundo, ele era um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível, e o coração da nossa família”, afirma a publicação na rede social do ator, pedindo privacidade para os familiares de Chuck.



Carreira

Norris estrelou diversos filmes de ação, como “Força Destruidora” (1979), “McQuade, o Lobo Solitário” (1983), “Comando Delta” (1986) e “O Homem do Presidente” (2000). Seu sucesso foi impulsionado pelo amigo Bruce Lee, que o convidou para interpreta o vilão de “O Voo do Dragão” (1972).

De 1993 até 2005, o ator protagonizou as nove temporadas da série “Walker, Texas Ranger”. Nos últimos anos, ele havia diminuído seu ritmo de trabalho no audiovisual. Em 2012, participou de “Os Mercenários 2” e, após 12 anos, protagonizou “Agente Recon” (2024), seu último longa-metragem.



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