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Chuck Russell, diretor de "O Máskara" e responsável por sucessos de Hollywood, morre aos 74 anos

Cineasta morreu "de forma inesperada" em casa, na Califórnia; causa da morte ainda não foi divulgada pela família

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Chuck Russell, diretor de "O Máskara", morre aos 74 anosChuck Russell, diretor de "O Máskara", morre aos 74 anos - Foto: Reprodução/Instagram

O diretor, roteirista e produtor Chuck Russell, conhecido por comandar o clássico "O Máscara" (1994), morreu aos 74 anos. A informação foi divulgada pelo site TMZ, que afirmou ter confirmado a morte com familiares do cineasta. Russell faleceu de forma inesperada em sua casa, na região de San Diego, na Califórnia, na quarta-feira. A causa da morte ainda não foi divulgada.

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Segundo o TMZ, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a residência após um chamado de emergência envolvendo um homem inconsciente. A família informou que está viajando para a Califórnia em busca de esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte.

Nascido como Charles Raymond Russell, o cineasta se formou na Universidade de Illinois em Urbana-Champaign e construiu uma carreira de destaque em Hollywood como diretor, roteirista e produtor.

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