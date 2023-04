"Chucky" investigado: ator que fez "Brinquedo Assassino" pediu sexo oral para menores

A- A+

O ator americano Ed Gale é investigado pela polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, depois de admitir ter trocado mensagens de teor sexual com, pelo menos, 10 menores de idade. O artista de 59 anos ficou famoso por interpretar Ckucky, personagem da franquia de filmes "Brinquedo Assassino", nos cinemas. A informação foi divulgada, na quarta-feira (19), pelo jornal britânico Daily Mail. Até o momento, no entanto, nenhuma acusação formal foi feita às autoridades.

O caso veio à tona depois que um grupo chamado "Creep Catchers Unit" (Comunidade de Apanhadores de Vermes, em tradução livre) se passou por um garoto de 14 anos. A organização tenta prevenir o abuso sexual infantil se passando por crianças e adolescentes em salas de bate-papo e sites de namoro. No contato com Gale, o ator contou ter conversado "sexualmente online" e que "todos com menos de 18 anos".

Ao líder do CC Unit na sexta-feira da semana passada, que se intitula "Ghost" (fantasma, em inglês), Ed Gale detalhou que planejava "fazer sexo oral, manual e possivelmente anal" com o adolescente que acreditava estar atrás das telas.

Durantes as falas do americano, o suposto menino pergunta ao intérprete de Chucky se ele falava sexualmente com menores. Gale respondeu que "sim", mesmo quando confrontado que a prática era criminosa.

Durante a conversa armada pelo grupo, o ator teria dito ainda frases como "quero prova sua língua na minha boca" e "quero estar dentro de você". Em outro trecho, ele é questionado se gostaria de usar camisinha todo o tempo ou se preferia "cru". Em resposta, o artista afirmou preferir que a relação fosse crua, com a ajuda de um lubrificante. Ele ainda orienta que o menor de idade leve o produto.

Os membros do CC Unit alegam que os diálogos obscenos começaram em fevereiro deste ano. À época, o falso adolescente informou ter 14 anos a Gale. Segundo eles, o ator estava bem com a idade da pessoa com quem trocava mensagens. — Ao longo dos meses, ele tentava solicitar fotos nuas desse "garoto" — destacou um deles.

O Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD, na sigla em inglês) recebeu o material colhido pelo grupo durante este tempo.

