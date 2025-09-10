A- A+

SHOW "Chucro e mala": influenciadora critica atitude de Travis Scott após show no The Town De acordo com Dani Russo, rapper americano exigiu não interagir com outras pessoas no backstage do festival, além de ter usado carro para confinar público em canto da estrutura

A influenciadora paulista Dani Russo publicou vídeos em seu perfil oficial no Instagram, em que acumula mais de 12 milhões de seguidores, criticando a atitude do rapper americano Travis Scott no backstage do festival The Town, em São Paulo (SP), onde o cantor se apresentou neste sábado.

"Pude ver de perto o quanto esse cara é chucro e mala", disse a influenciadora no vídeo publicado na noite do domingo. "O que eu sinto é que ele veio aqui buscar o 'carvão' [dinheiro] dele e ir embora."

Após a crítica, Russo passou a narrar a saída do cantor do local. O momento teria se transformado em um tumulto a pedido de Travis, que evitou ter qualquer tipo de contato com influenciadores e convidados que estavam presentes nos fundos do palco.

"A parte que eu mais fiquei de cara foi quando o próprio Travis Scott desceu do palco e foi expulsando todo mundo que tava no Backstage" lembra. "Ele veio fazendo assim 'Go! Go! Go!'; a gente se afastava. Mas, pra ele, não era o suficiente."





Dani Russo então revelou que o artista teria pedido à sua equipe de segurança que apontasse lasers para as câmeras e celulares de quem tentasse fotografar ou filmar o momento, o que queimaria e inutilizaria os aparelhos.

Ela também afirmou que, após a primeira confusão, o rapper teria entrado em um carro junto de sua equipe e teria dirigido o veículo na direção da multidão com o fim de concentrar todos no canto o estacionamento da estrutura. Uma imagem do espaço foi compartilhada por Russo em uma publicação legendada com a frase "Tinha necessidade?".





'A gente se afastava, mas pra ele não era o bastante': Influenciadora critica atitude de Travis Scott após show no The Town — Foto: Reprodução: Instagram

A influenciadora ainda lembra que ficou trancada por cerca de vinte minutos em uma sala do backstage junto do resto da multidão.

"Eu só queria sair para pegar o meu carro, mas o Travis bloqueou a gente" comentou Dani Russo. "Ele gastou energia dele para [nos] expulsar, mas não para dar uma atenção."

Dani encerrou a crítica com vídeos feitos durante a confusão, nas imagens, o cantor aparece cercado de seguranças, gritando e fazendo gestos na direção do público.





Travis Scott: Momento em que rapper americano saiu de palco em que se apresentou no The Town gerou polêmica nas redes sociais — Foto: Reprodução: Instagram

