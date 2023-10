Churras Carva leva chefs renomados e muito rock em mais uma edição

A- A+

Celebrando mais um ano de parceria, a Carvalheira e o Shopping Recife entregaram mais uma edição histórica do Churras Carva. O evento que conquista os amantes de churrasco, aconteceu no ultimo sábado (30), em mega estrutura armada no Terraço Carvalheira.





Ainda era dia quando as 24 estações de comida começaram a receber o público do evento, que compareceu em peso e garantiu o sold out da edição 2023. Com opções para todos os gostos e reunindo chefes de diversas partes do Brasil, o evento contou ainda com shows especiais das bandas Parachutes, Mac Fly, No Money For Cash, Morcegão e DJ Damata.



A turma animada mostrou que é fã de um bom churrasco e prestigiou chefs churrasqueiros como Mario Portella (MG) com seu boi no rolete, Tenente (SP) que levou o porco inteiro, Karla Cruz (PB) e o seu Tomahawk com bife ancho, Bruno BBQ (PE) e o tradicional bolo de rolo na brasa. Além de diversas outras opções saborosas, cortes especiais e até frutos do mar.





>> Confira a lista de chefes que marcaram presença:



- Mario Portella - MG (Boi no rolete gremolata e creme de queijo)

- Priscila Deus - SP (Assado de tira - Berinjela Missô com farofa de castanha e ervas frescas)

- Tenente - SP (Porco inteiro)

- Adriano Pedro - SP (Brisket blue cheese coleslaw)

- JP Abreu - GO (Cordeiro - Fogo de Chão - Costela bovina - Creme de abacaxi e gremolata)

- Gui Moraes - SP (Filé oriental - Aligot de batata e molho tonkatsu)

- Fabiano Fussiger - RS (Paleta de cordeiro de sol - Mousseline de baroa com ragu de cogumelos)

- Júlia Carvalho - SP (Tex mex - Barriga suína - Taco e salsa de abacaxi)

- Raíla Arruda - MG (Frutas tropicais - Doce de leite)

- Carol Armênio - SP (Cordeiro e costela bovina - Finger food)

- Jeniffer Aires - DF (Fralda red - Creme de espinafre e farofa de castanha)

- Marcinha Ohya - SP (Short rib - Salada oriental)

- Karla Cruz - PB (Tomahawk e bife ancho - Couscous pernambuquino e chimichurri de abacaxi)

- Bruno BBQ - PE (Bolo de rolo - Calda gelada de goiabada cascão, farofa de bolo e raspas de limão siciliano)

- Caribé - PA (Piracuru e filé de aruanã - Peixes amazônicos - Pirão de caranguejo e picles de pimenta de cheiro no tucupi)

- Roberto Cavalcanti BBQ - PE (Shoulder steak - purê de mandioquinha)

- Marcello Coelho - PE (Cupim - Purê de banana da terra e picles de beterraba)

- Rodolfo Rosa - PE (Maminha - Risoto de Parmesão)

- Pedro Picanha - PE (Hambúrguer)

- Borracha - PE (Costelinha Suína - Confit de legumes)

- Chef Marcão - BA (Leitão e copa lombo - Creme de moqueca e crocante de acarajé)

- Roger Filho - PE (Skirt Steak - Fraldinha do diafragma - Farofa panko com damascos e nozes)

- Rapha Vasconcelos - PE (Galinhada e Buffalo Wings)

- Thiago Chiericatti - MG (Picanha e bife de chorizo - Farofa de cebola queimada e gremolata de ervas - Cítrico de feijão fradinho e pó cinza)

