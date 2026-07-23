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Famosos Churrasco, dobradinha, pão com ovo e macarronese: a 'dieta' de Virginia após retorno com Vini Jr Influenciadora digital deixa de lado rotina alimentar regrada para acompanhar o jogador em maratona gastronômica entre Goiás e Rio de Janeiro

A única restrição, neste momento, é o açúcar. Fora isso, está tudo liberado. Desde que assumiu a reconciliação com Vini Jr, a influenciadora digital Virginia Fonseca tem seguido uma "dieta" diferente. Para aproveitar a viagem pelo Brasil ao lado do namorado — os dois já visitaram a família dela em Goiânia (GO) e agora estão em São Gonçalo (RJ), onde o jogador nasceu e foi criado —, a moça abandonou, por ora, as várias regras que mantinha na alimentação.

O casal Vínicius Jr e Virgínia Foto:Instagram @virginia/Reprodução

Na última terça-feira (21), a influencer, de 27 anos, contou, por meio de vídeo publicado no Instagram, que havia decidido matar o desejo de comer dobradinha às 10 da noite. E lá foi ela bater um pratão junto com o atleta. Na última quarta-feira (23), passou o dia inteiro num churrasco no quintal de um dos familiares de Vini Jr. Além de muita carne e macarronese (salada de macarrão parafuso com maionese e legumes), esbaldou-se com um... pão com ovo — e, sim, fez dessa banalidade um "conteúdo" nas redes sociais.

Não parou por aí. Horas depois do tal churrasco, Virginia e Vini Jr pediram um banquete de comida japonesa, via delivery, na mansão do jogador, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste carioca.

A julgar pelo cardápio dos últimos dias, a palavra de ordem é compensação. Longe das marmitas cuidadosamente planejadas, Virginia parece ter decidido que férias de casal também passam pelo estômago. Aliás, após a passagem pelo Brasil, os dois devem embarcar, ainda nesta semana, para a Jamaica, onde serão recebidos por familiares de Bob Marley.

Virginia e Vini Jr haviam terminado o relacionamento em maio deste ano — em meio a acusações de traição —, mas voltaram a ser vistos juntos durante uma viagem pela Itália e agora assumiram publicamente o retorno. Rumores sobre uma retomada do namoro começaram a surgir durante a Copa do Mundo 2026, quando o jogador defendeu a camisa da Seleção Brasileira.

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