CHUVAS Espaços culturais do Recife suspendem atividades devidos às fortes chuvas Cinema da Fundação, Paço do Frevo e outros equipamentos fecharam as portas nesta quarta-feira (5)

Equipamentos culturais do Recife e Região Metropolitana suspenderam suas atividades, devido às fortes chuvas que atingem a região nesta quarta-feira (5).



Cinemas, museus e galerias de artes da Capital estarão de portas fechadas ao longo do dia, seguindo recomendação da Prefeitura do Recife. Confira os comunicados dos espaços culturais:

Cinema da Fundação

MAMAM

Paço do Frevo

Galeria Amparo 60

Nos stories do Instagram, a Galeria Amparo 60 publicou: “Devido às fortes chuvas que atingem o Recife, a galeria está fechada, nesta quarta. Nossa equipe segue trabalhando remotamente.



Cais do Sertão

Devido às fortes chuvas que atingem o Recife, o Museu Cais do Sertão não abrirá para visitação hoje (5). Agradecemos a compreensão de todos e manteremos vocês atualizados sobre qualquer nova informação. Fiquem atento e em segurança!



Caixa Cultural

Devidos às fortes chuvas em toda a cidade do Recife e ao estado de alerta emitido pelo Centro de Operações do Recife, não teremos visitação e atividades no dia de hoje.



Museu do Estado de Pernambuco

Devido aos transtornos e alagamentos que assolam a Região Metropolitana do Recife, o MEPE está encerrando suas atividades no dia de hoje (05).



