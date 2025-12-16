A- A+

crime Chuveiro tomado por sangue e fuga: o que a polícia encontrou no quarto de hotel de Nick Reiner LAPD investiga ligação direta entre a cena no hotel e o duplo homicídio em Brentwood

O Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) tenta reconstruir as últimas horas de Nick Reiner, de 32 anos, preso pelo assassinato dos pais, o diretor Rob Reiner e a produtora Michele Singer Reiner. Segundo fontes ouvidas pelo site TMZ, o jovem deixou um quarto de hotel em Santa Monica coberto de sangue, poucas horas antes da descoberta dos corpos do casal, em Brentwood.

Nick fez o check-in no The Pierside Santa Monica por volta das 4h da manhã de domingo, usando seu cartão de crédito. Ele havia deixado, poucas horas antes, uma festa de Natal na casa do comediante Conan O’Brien, onde se envolveu em uma discussão acalorada com o pai — episódio confirmado por múltiplas testemunhas que falaram ao New York Times sob condição de anonimato.

Pessoas que viram Nick no momento do check-in disseram que ele parecia “alterado”, mas não apresentava ferimentos aparentes ou sinais visíveis de ter participado de um confronto violento. A reserva era para apenas uma diária. Ele nunca fez o check-out.





Cena no hotel: chuveiro 'cheio de sangue' e cama manchada

De acordo com os funcionários, ao entrar no quarto na manhã de domingo, a equipe encontrou o chuveiro tomado por sangue. Havia também manchas de sangue na cama, e a janela estava coberta com lençóis, num gesto interpretado pelos investigadores como tentativa de bloquear a visão externa. As autoridades ainda não detalharam se o sangue encontrado é compatível com as vítimas ou com o suspeito.

Detetives da Divisão de Roubos e Homicídios do LAPD foram ao hotel na manhã de segunda-feira para coletar amostras, fotografar a cena e ouvir funcionários. A corporação mantém silêncio sobre o conteúdo apreendido.

Nick acabou rastreado e preso cerca de 32 quilômetros dali, no Exposition Park, próximo ao centro de Los Angeles.

Na noite anterior, Nick participou da festa de fim de ano organizada por Conan O’Brien. Convidados disseram ao New York Times que o jovem parecia ansioso, desconectado e “profundamente desconfortável”. Ele vestia roupa inapropriada para o evento — um moletom, enquanto os demais convidados seguiam o traje social — e chegou a rolar no chão.

Testemunhas relataram que Rob Reiner discutiu com o filho, chamando sua atenção pelo comportamento. Era de conhecimento geral no círculo social da família que Nick enfrentava problemas graves com abuso de substâncias.

Histórico de dependência e relação pública com o pai

Nick é um dos três filhos do diretor de clássicos como Conta Comigo, Questão de Honra e Harry & Sally. Aos 15 anos, foi internado pela primeira vez para tratar dependência química — a primeira de 17 internações até 2016, quando concedeu entrevista à People sobre recaídas e tentativas frustradas de reabilitação.

Em 2015, ele e o pai colaboraram no filme Being Charlie, inspirado em sua própria juventude marcada por conflitos familiares e clínicas de recuperação.

O crime

Rob e Michele Reiner foram encontrados mortos em casa, em Brentwood, com ferimentos de arma branca. Segundo informações divulgadas pelo TMZ, ambos teriam tido as gargantas cortadas. Uma das filhas do casal encontrou os corpos e relatou à polícia que um membro da família deveria ser considerado suspeito e “perigoso”.

Bombeiros foram acionados às 15h30, e reforço foi pedido antes mesmo de detalhes completos da cena serem transmitidos via rádio, tamanha a gravidade do que as equipes encontraram.

O caso é investigado como homicídio duplo. Nick está detido sem direito a fiança no complexo penitenciário Twin Towers.

