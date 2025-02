A- A+

dança Cia Artefolia leva projeto "Roda de Terreiro" a três localidades no Recife neste fim de semana A "brincadeira-espetáculo" irá passar pelo Alto José do Pinho, Coelhos e Chié

Mais recente itinerância da Cia de Dança Artefolia, o projeto “Roda de Terreiro: expandindo territórios” chega a três localidades do Recife, sempre às 16h, neste fim de semana: Alto José do Pinho, Coelhos e Chié.

Com incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura do Recife (SIC-Recife), “Roda de Terreiro” é a montagem da Artefolia que traz um brinquedo criador pelos integrantes da Cia., a partir de suas próprias vivências com manifestações da cultura popular, e enriquecida pela pesquisa com cavalo marinho, coco e maracatu de baque virado.

“Roda de Terreiro é um brincadeira de rua, que convida o público a entrar na roda”, conta Marília Rameh, diretora da Cia. Artefolia.

Com duração de 40 minutos, “Roda de Terreiro” conta, também, com os movimentos de dança, com os cantos e loas entoados pela contra mestra de capoeira Gaby Conde.

A importância da itinerância, para a Artefolia, reside na articulação com artistas, lideranças de cada localidade, procurando respeitar a forma de organização de cada território.

Programação

Primeira localidade a receber o “Roda de Terreiro” é o Alto José do Pinho, nesta sexta (14), às 16h, na rua Severino Bernardinho Pereira, em frente ao Caldinho do Biu.

Já neste sábado (15), “Roda de Terreiro” chega à comunidade dos Coelhos, com apresentação em frente à sede do Boi Faceiro, que fica na rua Professor Jorge Lobo, 31.

Fechando a circulação deste fim de semana, no domingo (16), a brincadeira-espetáculo acontecerá na Praça da Academia da Cidade do Chié, na Av Agamenon Magalhães. Esta apresentação contará com audiodescrição para o público cego presente.

Vivências em Dança

O projeto “Roda de Terreiro” também prevê a realização de duas vivências em dança, gratuitas, com três horas de duração cada.

Facilitada pelos integrantes da Cia Artefolia Henrique Braz, Daniel Semsobrenome e Marcela Rabelo, as oficinas acontecerão:

dia 19 de fevereiro, das 8h às 11h, no Centro Dom João Costa, no Alto José do Pinho;

dia 20 de fevereiro, das 9h às 12h, no Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha



SERVIÇO

Apresentações “Roda de Terreiro: expandindo territórios”

Quando: Sexta (14), às 16h

Onde: Rua Severino Bernardinho Pereira (em frente ao Caldinho do Biu) - Alto José do Pinho

Quando: Sábado (15), às 16h

Onde: Rua Professor Jorge Lobo, 31 (em frente à sede do Boi Faceiro) - Coelhos

Quando: Domingo (16), às 16h

Onde: Comunidade do Chié - Praça da Academia da Cidade - Av Agamenon Magalhães, s/n

Vivências em dança (gratuitas)

Quando: 19/2, das 8h às 11h

Onde: Centro Social Dom João Costa - R. Acaiaca, 70, Alto José do Pinho

Quando: 20/2, das 9h às 12h

Onde: Compaz Eduardo Campos Alto Santa Terezinha - Av. Aníbal Benévolo, s/n, Alto Santa Terezinha

Instagram: @ciaartefolia

