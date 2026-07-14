Espetáculos, intervenções e mostras celebram os 25 anos da Cia. Etc de dança
Companhia pernambucana revisita repertório com programação a partir desta sexta-feira (17)
É na confluência entre corpo, audiovisual e arte sonora que a Cia. Etc pauta sua trajetória de pouco mais de duas décadas - em meio a um árduo (e típico) percurso que uma companhia independente em qualquer fazer artístico, na dança inclusive, precisa resistir para seguir adiante e em atividade.
Para celebrar o feito, reforçar a importância da linguagem e creditar reconhecimento, espetáculos, intervenções urbanas e mostras de videodança compõem a programação da Companhia pernambucana, a partir desta sexta-feira, 17 de julho, em um projeto comemorativo de ocupação em espaços culturais da cidade.
Entre os destaques da agenda, estão quatro obras centrais que perfazem a trajetória do grupo. São elas: "Corpo-Massa: Pele e Ossos" (2007), "Involuntário" (2010), "Tandan!" (2017) e "O Tempo das Lebres" (2025).
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As peças vão ganhar circulação nos teatros Hermilo Borba e Samuel Campelo e em intervenções em locais como a Praça da Várzea, Zona Oeste da cidade.
Haverá também sessões fechadas e reservadas ao público escolar e pedagógicos de instituições de ensino, a exemplo do Daruê Malungo.
As quatro obras culminam no reposicionamento da pesquisa do grupo a partir das urgências do agora, incluindo desde o esgotamento contemporâneo até a ressignificação do cenário na pós-pandemia.
Ruas, praças e mercados
A Cia. Etc. não hesita em ocupar, especialmente nesta temporada celebrativa, espaços públicos diversos da cidade, como alternativa para atravessar tempestades e crises (políticas) que por vezes colocam em xeque a arte em equipamentos convencionais.
Na tela grande
Será no próximo dia 8 de agosto, no Cinema São Luiz, a exibição de uma produção audiovisual da Cia. Etc. de dança.
Gratuita, a sessão traz também debate - com acessilidade em Libras.
Ainda antes da exibição, em dedicação à memória das videodanças da Companhia - fomentada nas celebrações pela PNAB Recife - será lançado nas plataformas um podcast de um espisódio da Rádio Etc.
Inclusão
Sobre o espetáculo "Tandan!", que será direcionado a instituições de ensino em sessões fechadas, originalmente a obra foi concebida para crianças cegas e/ou com baixa visão, levando os pequenos a uma imersão na instalação de forma tátil e sonora - com caixas de som sem fio movimentando-se pelo espaço.
PROGRAMAÇÃO
"Corpo-Massa: Pele e Ossos"
Quando: sexta-feira (17), às 19h; sábado (18), às 14h e às 19h
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, Bairro do Recife
A partir de R$ 15
"Tandan!" (sessões fechadas e reservadas para o público escolar e pedagógico das instituições)
Quando: quinta-feira (13), às 14h, no Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo, e nas quintas-feiras 20 e 27 de agosto, às 10h, na EMTI da Mangabeira
Mostra de Videodança - 25 Anos de Cia. Etc.
Exibição seguida de debate com intérprete de Libras
Quando: sábado, 8 de agosto, às 14h
Onde: Cinema São Luiz - Rua da Aurora, Boa Vista
Acesso gratuito
"O Tempo das Lebres"
Quando: sexta-feira, 14 e sábado 15 de agosto, às 19h30
Onde: Teatro Samuel Campelo - Praça Nossa Sra. do Rosário, Jaboatão dos Guararapes
A partir de R$ 10
"Involuntário" - Intervenções urbanas
Quando: sábado, 22 de agosto, às 9h, na Praça da Várzea; sexta-feira, 28 de agosto, às 12h, no Centro de Artes e Comunicação (CAC), da UFPE; sábado, 28 de agosto, às 10h, no Mercado de São José
Acesso gratuito
SERVIÇO
Cia. Etc.
Espetáculos, intervenções e mostras comemorativas aos 25 anos
Quando: a partir desta sexta, 17 de julho
Onde: teatros e espaços públicos da cidade
Acesso pago e gratuito
Informações: @ciaetc // ciaetc.com.br