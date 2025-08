A- A+

CULTURA Cia Penduricalho comemora 15 anos com mostra gratuita de números circenses Companhia foi pioneira nas aulas de tecido acrobático no Recife

A Cia Penduricalho celebra 15 anos de trajetória com uma mostra gratuita de números circenses. As apresentações ocorrem nesta sexta-feira (8) e no sábado (9), às 20h, no Teatro Apolo, no Bairro do Recife.

Camila Gatis, gestora da Penduricalho, iniciou em 2009 o trabalho pioneiro que viraria a companhia. Ela conduziu a primeira turma de tecido acrobático no Recife, cujas aulas ocorriam dentro das atividades de ginástica olímpica do Clube Alemão.

Para compor a mostra comemorativa, foi aberta uma convocatória para que atuais e ex-alunos apresentem números circenses em aparelhos aéreos diversos. Foram selecionadas 15 performances.

Ao longo dos anos, a Cia Penduricalho firmou seu nome como escola de tecido acrobático. No ano passado, a companhia se mudou do Clube Alemão para a sua sede própria, a Casa de Aéreos, no bairro da Tamarineira.

A programação foi viabilizada graças ao incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), executada pelo Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura, com recursos do Ministério da Cultura do Governo Federal.

Trajetória

As aulas de tecido acrobático ministradas por Camila Gatis tornaram-se atividade autônoma da ginástica em 2010. Em 2012, com duas turmas e oito alunos, já eram realizadas apresentações externas, iniciando também uma formação de professores.

Durante 15 anos, a Cia Penduricalho participou de diversos eventos, como o Festival R.U.A. e o Viva Guararapes. Entre os espetáculos lançados pela companhia, estão “Cores para o Mundo”, “ELA” e o musical acrobático “Elza, Rita e Gal - As Mulheres do Fim do Mundo”.

Serviço:

Mostra Comemorativa 15 Anos da Cia. Penduricalho

Quando: sexta-feira (8) e sábado (9), às 20h

Onde: Teatro Apolo (Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife)

Ingressos gratuitos, com retirada a partir de 1 hora antes do início dos espetáculos

Confira a programação completa:

Sexta-feira (8)

“Felicidade” - Cia Penduricalho

“Apesar de Você” - Cia Penduricalho

“The World Is Not Enough” - Cia Penduricalho

“Quando a Floresta Dança” - Cia Penduricalho

“Bandolins” - Cia Penduricalho

“Entrelaçadas” - Cia Penduricalho

“Ensaio Aberto” - Cia Penduricalho

“Água-viva” - Thais Botelho

Sábado (9)

“Impulso” - Alunos Cia. Penduricalho

“TEamo MEamo” - Cia. Voarte (Ariel Ciccone)

“Esperança” - Alunas Cia. Penduricalho

“As Bonecas” - Alunas Cia. Penduricalho

“Skyfall” - Alunos Cia. Penduricalho

“Fumaça” - Lilian Queiroz

“Órbita” - Cia. Devir



*Com informações da assessoria de imprensa.

