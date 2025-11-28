A- A+

LITERATURA Cícero Belmar, Cleyton Cabral e Ney Anderson lançam livros na Academia Pernambucana de Letras Escritores participam de um bate-papo conduzido pelo poeta Raimundo de Moraes

A Academia Pernambucana de Letras (APL) sedia, no dia 6 de dezembro, às 16h, um encontro literário. Três autores pernambucanos relançam seu mais recentes livros, todos publicados no segundo semestre deste ano.

Além de autografarem suas obras, Cícero Belmar, Cleyton Cabral e Ney Anderson participam de um bate-papo sobre literatura. O poeta pernambucano Raimundo de Moraes fica encarregado de conduzir a conversa.

Os três livros abraçam estilos e gêneros literários distintos. “Ainda há uma Brisa” (Editora Bagaço) é o primeiro livro de crônicas de Cícero Belmar. São 25 textos - originalmente publicados na revista eletrônica Rubem - muito pessoais, que falam de assuntos como Bodocó, cidade natal do autor, e da casa de seus pais.



Cleyton Cabral produziu um um diário da pandemia de Covid-19 em “Caderno do Fim do Mundo”. Poemas, narrativas breves, dramaturgias, fotografias e prints de redes sociais compõem a obra, que funciona como um documento histórico para o autor.

O livro de contos “Apocalipse Todo Dia” (Ed. Patuá), de Ney Anderson, mergulha na vida cotidiana do Recife, revelando uma cidade que pulsa tensão, desejo e morte. Ao longo de 67 histórias, o autor desenha um cenário marcado por violência, humor ácido e mistério.

Serviço:

Bate-papo e lançamentos dos livros de Cícero Belmar, Cleyton Cabral e Ney Anderson

Quando: 6 de dezembro, às 16h

Onde: Academia Pernambucana de Letras - Av. Rui Barbosa, 1596, Graças

Entrada gratuita



*Com informações da assessoria de imprensa

