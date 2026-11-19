A- A+

"Quem não conhece Lolita, não conhece o Recife", novo romance do jornalista pernambucano Cícero Belmar, revive a rajetória de Ivo Alves da Silva, conhecido como "Lolita", figura que marcou a história do Recife. O lançamento do livro será na próxima quinta (26) , às 19h, no Bar Teatro Mamulengo, Bairro do Recife, com presença do autor e pocket show de Xico de Assis, cantor e sambista.



Entre ruas, bares e personagens que ajudaram a construir o imaginário popular do Recife, poucos são tão singulares quanto Lolita. Ivo Alves da Silva, irreverente, provocador e conhecido por sua valentia, tornou-se uma figura lendária do chamado baixo meretrício recifense entre as décadas de 1950 e 1980.

Sobre o livro

Com 432 páginas, o livro é uma edição do autor e chega ao público pelo selo pernambucano Editora Mirada, dirigido por Taciana Oliveira. A obra recupera a memória de um personagem que corria o risco de desaparecer e, ao mesmo tempo, reconstrói pela ficção um Recife marcado por contrastes sociais, transformações urbanas e costumes de época.



A apresentação do livro é assinada por Alexandre Figueiroa. O prefácio é do poeta e jornalista Raimundo de Moraes. O livro não é uma biografia convencional. Durante a pesquisa, Cícero Belmar encontrou poucos registros sobre Lolita. As informações documentadas correspondiam a uma

pequena parcela da história, espalhadas em episódios e relatos isolados. Diante dessas lacunas, o autor optou pela biografia ficcional, combinando fatos reais, pesquisa histórica e imaginação.



“Quanto mais eu pesquisava, mais percebia que a história de Lolita estava espalhada em pequenos episódios, em fragmentos de memória. A ficção foi a maneira que encontrei de reconstruir essa trajetória e, ao mesmo tempo, preservar a memória de um personagem que poderia desaparecer. Mas também era importante reconstruir o Recife que existia ao redor dele, porque conhecer Lolita é, de certa forma, conhecer a cidade que o formou”, afirma Cícero Belmar.



O romance acompanha a trajetória de Ivo desde sua saída de Nazaré da Mata, ainda muito jovem, em busca de sobrevivência no Recife, até sua transformação em Lolita. Pela narrativa, o leitor percorre lugares como a Praça da Independência, o Mercado de São José, os bares da antiga zona de prostituição e o Cinema Glória, onde Ivo assistiu a Carnaval Atlântida, filme que tinha entre suas protagonistas a rumbeira mexicana Maria

Antonieta Pons, intérprete da personagem Lolita.

"Quem não conhece Lolita, não conhece o Recife", novo romance do jornalista pernambucano Cícero Belmar

Contado a partir de diferentes perspectivas narrativas, o romance combina humor, drama e pesquisa histórica para acompanhar as transformações físicas e psicológicas do protagonista ao longo do tempo. A história também incorpora personagens femininas e aspectos da formação da zona do Porto, além de recuperar espaços, costumes e modos de vida do Recife das décadas de 1950, 1960, 1970 e 1980.



O próprio nome Lolita reúne referências da cultura popular. Além da personagem interpretada pela rumbeira mexicana Maria Antonieta Pons, Ivo também buscou inspiração em uma personagem de folheto de literatura de cordel de João Martins de Athayde. No romance, essas referências ajudam a compreender a escolha de um nome que atravessou gerações e se incorporou ao imaginário popular recifense.



Resultado de pelo menos dez anos de pesquisas, períodos de interrupção, escrita durante a pandemia e posterior reescrita, Quem não conhece Lolita, não conhece o Recife é um romance sobre memória, personagens e transformações do Recife, além de refletir sobre o que a ficção pode reconstruir quando os registros da história já não são suficientes.



Sobre o autor

Cícero Belmar é escritor e jornalista pernambucano. Autor de romances, livros de contos, crônicas, peças de teatro e literatura para o público jovem, também já publicou biografias. Em seus trabalhos, o Recife aparece frequentemente como cenário e elemento fundamental da narrativa, seja na reconstrução de personagens e memórias da cidade, seja na criação ficcional.



SERVIÇO

Lançamento do livro Quem não conhece Lolita, não conhece o Recife

Quando: 26/11 (quinta-feira), às 19h.

Onde: Bar Teatro Mamulengo (Praça do Arsenal – Recife)

Pocket show: Xico de Assis, cantor e sambista

Editora: Editora Mirada

Páginas: 432

Preço: R$ 80,00

Veja também