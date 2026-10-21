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CARNAVAL E SÃO JOÃO

Ciclo Carnavalesco e Junino 2027: Pernambuco abre inscrições para Convocatória dos festejos

Até o próximo dia 10 de novembro, inscrições estão abertas na plataforma Mapa Cultural de Pernambuco

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Inscrições para os ciclos festivos em Pernambuco em 2027 estão abertas até 10 de novembroInscrições para os ciclos festivos em Pernambuco em 2027 estão abertas até 10 de novembro - Foto: Rafael Melo/Arquivo Folha de Pernambuco e Felipe Souto Maior/SecultPE/Fundarpe

Seja para cair no passo e/ou chamar o 'alavantú', os festejos carnavalescos e juninos de Pernambuco batem à porta, inclusive para os interessados em participar da Convocatória 2027 para os dois ciclos, que está com inscrições abertas até 10 de novembro.

Podem se inscrever artistas individuais, grupos, bandas, trios, coletivos e companhias, de acordo com cada uma das categorias da Convocatória - cujo edital pode ser acessado neste link.

As propostas artístico-culturais devem ser destinadas às programações dos Ciclos Carnavalesco e Juninos apoiados pelo Governo de Pernambuco e executadas pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Secretaria de Cultura (Secult-PE) e Empresa de Turismo do estado (Empetur).

 

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Os Ciclos
Inserem-se dentro das regras do Ciclo Carnavalesco, as culturas populares e tradicionais do Afoxé, Bloco Rural, Caboclinhos, Ciranda, Escola de Samba, Urso, Orquestras, Troças e Maracatus, entre outras expressões.

Já para o Ciclo Junino, Aboio, Cantoria de Repente, Bacamarte, Bandas de Pífanos, Xaxado e Trios de Pé de Serra estão entre as manifestações culturais listadas. 

Etapas
A partir do recebimento das propostas, o processo dos inscritos passará por análise documental, fase recursal, análise artísticas e resultado final.

Quaisquer dúvidas acerca do edital e/ou informações sobre o Mapa Cultural e sua utilização pdoem ser esclarecidas através de e-mail ([email protected]) ou WhatsApp (81) 3184-3015, este último  de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Já o atendimento presencial para quem desejar deverá ser feito na sede da Fundarpe (Rua da Aurora, 463, Boa Vista), com atendimento de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 17h.

SERVIÇO
Inscrições abertas para os Ciclos Carnavalesco e Junino de Pernambuco (2027)
Quando: até 10 de novembro
Onde: Mapa Cultural de Pernambuco (link)

 

 

 

 

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