SEMANA SANTA Ciclo das Paixões: veja os espetáculos selecionados para encenação no Recife e outras cidades Resultado do 14º edital "Pernambuco de Todas as Paixões" contemplou dez espetáculos que vão encenar o calvário de Jesus Cristo

Pelo menos dez espetáculos vão reproduzir no Recife e em outras cidades pernambucanas o drama da Paixão de Cristo, com aporte que totalizam R$ 330 mil entre encenações de grande e médio porte. Foram contempladas propostas apresentadas no 14º edital "Pernambuco de Todas as Paixões" - lançado via convocatória pela Secretaria de Cultura/Fundarpe.



Três espetáculos inseridos nas propostas de grande porte, vão receber o fomento de R$ 40 mil e os demais, tidos como de médio porte, R$ 30mil. Foram contempladas projetos de Limoeiro, Gravatá, Lagoa do Carro, Triunfo, Petrolina, Paudalho, Pedra, Camaragibe, Recife e Olinda.







O processo de avaliações passou por etapas que, entre outros fatores, a exemplo da descentralização, estimulou políticas de inclusão, com garantia de acréscimo nas notas desde que as propostas contivessem pelo menos 50% de pessoas pardas, pretas ou indígenas e 50% de mulheres (cis/trans/travesti), entre outros requisitos que também foram levados em conta.





