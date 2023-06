A- A+

SÃO JOÃO Ciclo junino do Paço do Frevo começa nesta sexta-feira (16); confira shows Confira lista de shows do ciclo junino do Paço do Frevo

No mês do São João, o forró se mistura com frevo no Paço do Frevo. No projeto "Hora do Frevo", que se inicia nesta sexta-feira (16), quem comanda o evento de música instrumental gratuito, ao meio-dia, são os músicos Cláudio Rabeca e Laís de Assis.

No concerto em duo (da pernambucana Laís é violeira, violonista, arranjadora, pesquisadora e arte-educadora e Cláudio, músico rabequeiro, compositor, cantor, professor, produtor musical e luthier), os dois instrumentistas propõem releituras de clássicos do Frevo, do Forró e de outros ritmos brasileiros, além de composições autorais que exploram as práticas mais tradicionais em seus respectivos instrumentos e experimentam novas possibilidades sonoras.

A programação especial do ciclo junino do museu termina no sábado (17), com o Recital Junino, do Recicoral, turma de canto coral formada no museu, regida pelo professor e maestro Júlio César.



SERVIÇO

Hora do Frevo

Com Cláudio Rabeca e Laís de Assis

Qauando: Sexta (16), ao meio-dia

Onde: No Aurora Café - térreo do Paço do Frevo

Acesso gratuito

