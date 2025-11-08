S�b, 08 de Novembro

RIO DE JANEIRO

Ciclone: Festival Rock the Mountain mantém shows no Rio; outros eventos foram cancelados

Festival Rock the Mountain acontece neste final de semana em Itaipava; shows deste sábado (8) estão mantidos

Apesar do ciclone, shows deste sábado (8) do Festival Rock the Mountain, no Rio de Janeiro, está mantido Apesar do ciclone, shows deste sábado (8) do Festival Rock the Mountain, no Rio de Janeiro, está mantido  - Foto: Reprodução/Instagram

Fortes ventos deste a madrugada deste sábado (8) preocupam a população do estado do Rio de Janeiro. Estradas chegaram a ser interditadas e houve a queda de árvores em diferentes locais.

Após algumas horas, há lugares em que o trânsito já foi liberado e outros onde o ciclone extratropical ainda deixa consequências. Em meio ao cenário, eventos avisam se estão cancelados ou não.

O festival Rock the Mountain, que acontece em todo este fina de semana em Itaipava, informou que os shows deste sábado estão mantidos.

Dentre as atrações, há Liniker e Ney Matogrosso. Nas redes sociais, a produção alertou o público para que usem botas ou galochas por conta dos efeitos da chuva. Eles também informaram que drenaram a água do local.

"Pra dar um pouquinho mais de emoção, a chuva resolveu cair antes dos portões abrirem, por isso, é hora de convocar a bota ou a galocha. A chuva já parou e estamos drenando toda água que caiu - já está tudo lindo para receber vocês.

Como aqui a grama é de verdade, é inevitável que algumas áreas criem lama, mas a previsão é que não vá mais chover tanto", escreveu o festival, pedindo ainda para que as pessoas levem capa de chuva e usem agasalhos.

A Polícia Rodoviária Federal informou que a BR495 (km 10,5 – Serra de Itaipava, Teresópolis) chegou a ser total­mente interditada por conta da queda de uma árvore e reabriu por volta de 10h20.
 

Um grupo que retornava do festival enfrentou desde as 2h da manhã o bloqueio total na estrada. Segundo relatos, os bombeiros aguardavam apoio da Enel para retirar o tronco, mas até as 7h a equipe ainda não havia chegado ao local. Passageiros relataram mal-estar, sede e crises de ansiedade após horas de espera.

Já o espaço Ciência Viva, na Tijuca, cancelou evento de cultura oceânica que aconteceria neste sábado à tarde. "Pedimos que todos se cuidem", escreveram em nota divulgada na web.

Além de eventos, estabelecimentos também estão fechando as portas neste sábado. O Baixela, em Copacabana, avisou que estavam temporariamente parados.

"Amigos e clientes, devido aos ventos forte precisaremos interromper nossa operação temporariamente. Assim que for seguro, retornaremos ao funcionamento. Agradecemos a compreensão", escreveu o estabelecimento da Zona Sul do Rio, onde existem árvores caídas e interdições por conta do ciclone extratropical.

