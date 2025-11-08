A- A+

RIO DE JANEIRO Ciclone: Festival Rock the Mountain mantém shows no Rio; outros eventos foram cancelados Festival Rock the Mountain acontece neste final de semana em Itaipava; shows deste sábado (8) estão mantidos

Fortes ventos deste a madrugada deste sábado (8) preocupam a população do estado do Rio de Janeiro. Estradas chegaram a ser interditadas e houve a queda de árvores em diferentes locais.



Após algumas horas, há lugares em que o trânsito já foi liberado e outros onde o ciclone extratropical ainda deixa consequências. Em meio ao cenário, eventos avisam se estão cancelados ou não.

O festival Rock the Mountain, que acontece em todo este fina de semana em Itaipava, informou que os shows deste sábado estão mantidos.



Dentre as atrações, há Liniker e Ney Matogrosso. Nas redes sociais, a produção alertou o público para que usem botas ou galochas por conta dos efeitos da chuva. Eles também informaram que drenaram a água do local.

"Pra dar um pouquinho mais de emoção, a chuva resolveu cair antes dos portões abrirem, por isso, é hora de convocar a bota ou a galocha. A chuva já parou e estamos drenando toda água que caiu - já está tudo lindo para receber vocês.



Como aqui a grama é de verdade, é inevitável que algumas áreas criem lama, mas a previsão é que não vá mais chover tanto", escreveu o festival, pedindo ainda para que as pessoas levem capa de chuva e usem agasalhos.

A Polícia Rodoviária Federal informou que a BR495 (km 10,5 – Serra de Itaipava, Teresópolis) chegou a ser total­mente interditada por conta da queda de uma árvore e reabriu por volta de 10h20.







Um grupo que retornava do festival enfrentou desde as 2h da manhã o bloqueio total na estrada. Segundo relatos, os bombeiros aguardavam apoio da Enel para retirar o tronco, mas até as 7h a equipe ainda não havia chegado ao local. Passageiros relataram mal-estar, sede e crises de ansiedade após horas de espera.

Já o espaço Ciência Viva, na Tijuca, cancelou evento de cultura oceânica que aconteceria neste sábado à tarde. "Pedimos que todos se cuidem", escreveram em nota divulgada na web.



Além de eventos, estabelecimentos também estão fechando as portas neste sábado. O Baixela, em Copacabana, avisou que estavam temporariamente parados.

"Amigos e clientes, devido aos ventos forte precisaremos interromper nossa operação temporariamente. Assim que for seguro, retornaremos ao funcionamento. Agradecemos a compreensão", escreveu o estabelecimento da Zona Sul do Rio, onde existem árvores caídas e interdições por conta do ciclone extratropical.

