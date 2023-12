A- A+

música Cid Moreira agradece a avó que "estragou" retrospectiva do Spotify do neto Postagem do neto viralizou, com reclamação bem-humorada de que a primeira faixa de sua lista era o Salmo 91: "A música mais ouvida é da minha vó, e as outras 3 são das cuidadoras dela"

Um rapaz viralizou na última quarta-feira (29) ao postar sua retrospectiva no Spotify. No balanço de fim de ano da plataforma na conta de Guigo, um nome reinou absoluto: Cid Moreira. O motivo é que a avó do rapaz ouve diariamente o Salmo 91 na voz do apresentador.

A repercussão foi tanta — mais de 125 mil curtidas — que Cid Moreira, aos 96 anos, gravou um vídeo para a avó de Guigo. "Queria agradecer a sua avó pelos 1511 minutos que ela passou ouvindo o Salmo 91", disse Cid. Muitas pessoas elogiaram a interação dos dois. "Que preciosidade", comentou um usuário. "Sua vovó é muito fofa", escreveu outro.

O Salmo 91 foi mesmo a música mais ouvida no Spotify de Guigo. "A música mais ouvida é da minha vó, e as outras 3 são das cuidadoras dela", brincou o rapaz no X, antigo Twitter. Depois do agradecimento de Cid, Guigo fez outro post, desta vez com sua avó reagindo à mensagem do apresentador.

"Todos os dias de manhã, ouço duas vezes o mesmo salmo que é pra eu gravar. Depois que eu rezo o salmo, ainda agradeço. Quero dizer que é uma felicidade, fiquei muito feliz de ver seu rosto. Foi uma vitória muito grande. O meu querido neto amado, o Guigo, ajudou nessa campanha maravilhosa. Estou até emocionada. Enquanto eu tiver viva, vou rezar todos os dias", disse a vovó de Guigo.

