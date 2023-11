A- A+

LITERATURA Cida Pedrosa está entre os semifinalistas do 65º Prêmio Jabuti Escritora pernambucana foi indicada na categoria de poesia, com o livro "Araras Vermelhas"

Os 10 semifinalistas de cada categoria da 65ª edição do Prêmio Jabuti foram revelados, nesta quinta-feira (9), pela Câmara Brasileira do Livro (CBL). Um dos indicados é a pernambucana Cida Pedrosa, que concorre na categoria de poesia com o livro “Araras vermelhas”.

Outro nome de Pernambuco entre os semifinalistas é o de André Neves, listado na categoria de ilustração por “Lá Fora”. O anúncio dos cinco finalistas de cada categoria será feito no dia 21 de novembro, às 12h.

Nesta edição, o prêmio recebeu 4.245 inscrições de obras. As 21 categorias são distribuídas em quatro categorias: distribuídas em quatro eixos (Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação.



Entre os indicados, estão nomes como Drauzio Varella, Ruy Castro, Cristovão Tezza e Geovani Martins. Os vencedores serão revelados em cerimônia no Theatro Municipal de São Paulo, no dia 5 de dezembro. Todos os semifinalistas podem ser conferidos no site do Prêmio Jabuti.

Uma das novidades deste ano é que o vencedor do “Livro do Ano”, além do prêmio de R$ 70 mil, receberá passagens e estadia pagas para participar da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha.

Também foi criada a categoria “Escritor Estreante”, que é voltada para autores que tenham publicado sua primeira obra em língua portuguesa no Brasil entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022, na categoria romance de entretenimento ou romance literário.

