LITERATURA Cida Pedrosa participa do Clube de Leitura CCBB, no Rio de Janeiro, em agosto Leitores podem escolher quais obras da poeta pernambucana e do roraimense Eliakin Rufino devem ser debatidas no encontro

A poeta pernambucana Cida Pedrosa participa, no dia 9 de agosto, do Clube de Leitura CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro. Além dela, o poeta roraimense Eliakin Rufino também participa do encontro mensal.

Antes da sessão, o público terá que escolher quais obras dos autores serão discutidas na conversa. A votação online será realizada nesta quinta (13) e sexta-feira (14), por meio do perfil no Instagram do CCBB RJ.

Os livros de Cida que podem ser escolhidos são “Solo para Vialejo”, “As filhas de Lilith” e “Araras Vermelhas”. Já “O cavalo selvagem (antologia)”, “O cavalo selvagem (poema ilustrado)” e “Gaia Viva” são os títulos de Eliakin.



Cida e Eliakin inauguram a presença da poesia no Clube de Leitura CCBB 2023. Neste ano, o encontro já contou com as participações de José Eduardo Agualusa Luiz Fernando Carvalho, Ítalo Moriconi, Conceição Evaristo, Mia Couto e Antonio Torres. Os vídeos dos eventos ficam disponíveis, na íntegra, no YouTube do Banco do Brasil.

