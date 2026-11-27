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Retorno aos palcos Cidadão Instigado celebra três décadas de música no Coquetel Molotov, neste sábado (28) Fernando Catatau traz detalhes sobre o novo álbum da banda cearense, a retomada dos palcos e a relação com a cultura pernambucana

Há 30 anos, o Cidadão Instigado começava a escrever a trajetória que a tornou uma das bandas mais singulares da música brasileira e nordestina. Quando Fernando Catatau e companhia subirem ao Palco Concha, neste sábado (28), às 17h40, na 23ª edição do Festival No Ar Coquetel Molotov, o sol ainda estará se despedindo do Recife. A banda, ao contrário, reencontra o calor do público pernambucano, tão presente ao longo dos seus anos de estrada, com um EP e cinco álbuns de estúdio lançados.

Em entrevista exclusiva à editoria Cultura+ sobre essas três décadas de criação, Catatau relembra as curvas, reinvenções e o que ainda faz pulsar nesse som que se recusa a cristalizar. O cantor, compositor e produtor musical compartilhou detalhes sobre o novo álbum da banda cearense e a retomada dos palcos de uma banda que tem forte ligação com a cultura e com os artistas de Pernambuco.

30 anos no palco

Onze anos após “Fortaleza” (2015), seu último álbum lançado - período que também esteve longe dos palcos - o Cidadão Instigado lançou o álbum homônimo, em março de 2026, marcando também o retorno dos shows da banda. O disco celebra as três décadas de história do grupo e aponta para seu retorno criativo e, consequentemente, para novas turnês e lançamentos, para alegria de seus fãs.

“Uma coisa que é muito da minha personalidade é que acabo não querendo me repetir no que eu já estava fazendo. Para mim, o caminho tem que seguir para frente, sabe? Porque tem que ser assim, tanto que demorou 11 anos. Porque eu não estava mais acreditando naquela forma. O Cidadão Instigado para mim acabou virando um caminho que eu não estava conseguindo mais enxergar os próximos passos. Então, encerrei a banda por um tempo. E depois desse álbum, o Cidadão Instigado voltou pra mim naturalmente”, explica Fernando Catatau.

E a oportunidade de reencontrar o público pernambucano no palco para apresentar seu novo disco animou o vocalista do Cidadão Instigado. “Eu estou muito, muito feliz. Depois desse tempo todo, 11 anos sem gravar álbum, e agora lançando esse disco novo e tendo a oportunidade de tocar no Coquetel, que é um grande festival do Brasil, um festival que eu gosto muito, e novamente para o público de Recife, é muita felicidade. Eu sei que a gente tem uma conexão muito forte com Pernambuco”, comemora.

No show do Festival No Ar Coquetel Molotov, o Cidadão Instigado vai levar ao palco da Concha Acústica da UFPE as canções do disco e relembrar diversos sucessos das três décadas de carreira.



Ouça "Cidadão Instigado (2026):

Novo álbum

Nesse disco de retorno ao projeto da Cidadão Instigado, gravado em plena pandemia da Covid-19, Fernando Catatau revisita a trajetória da banda e propõe um novo horizonte. A maioria das faixas foram gravadas quase totalmente pelo próprio Catatau. O núcleo criativo original do grup, formado por Clayton Martin (bateria), Dustan Gallas (piano), Regis Damasceno (guitarra) e Rian Batista (baixo) aparece no disco em uma única música, a faixa “Tudo vai ser diferente”.

“Queria esse álbum a partir das minhas das minhas buscas, inclusive do ter encerrado a Cidadão com uma banda de rock, porque queria fazer outras coisas. Nos últimos anos, depois do [álbum] ‘Fortaleza (2015)’, eu ficava sempre com referência no passado, em bandas antigas e tal… e acho que quando eu decidi encerrar o Cidadão Instigado eu estava mais focado no presente musicalmente”, relembra.

Inspirações e experimentações

O álbum nasce a partir de experimentações com samplers e na construção de camadas sonoras que constróem um ambiente urbano e sombrio, mas com a assinatura característica das banda com melodias marcantes e letras sempre repletas de intensidade e imagens poéticas.

“Eu estava escutando muita coisa atual. Desde os dark dancehall da Jamaica que tem hoje, até muita música pop, trap de outros cantos, sabe? Acho uma música moderna que acabou influenciando o resto do mundo inteiro. No Cidadão Instigado a gente sempre caminhou para lugares diferentes. Se você pegar do primeiro disco até agora, tem sempre essa vontade, pelo menos, de estar falando algo que tenha a ver com o momento da gente, principalmente o meu que faço as composições”, detalha.

Pandemia e criação

Foi através da experimentação quase compulsiva de uma máquina de sampler Roland MV-8800 que o álbum ganhou forma, em um momento muito delicado para a saúde mental, sobretudo da classe artística. “A pandemia foi um momento muito difícil, muito cruel para todo mundo. Passou um trator em cima de mim na pandemia. Eu não conseguia levar de uma maneira normal. Os artistas sem poder tocar, sem sentir. E a saúde mental também das pessoas, todo mundo se afundou muito”

O jeito foi transformar a dor em música e Fernando Catatau tem maestria. “Com o governo daquele complicado naquela época, isso se reflete também na arte. Na arte que eu faço, sou muito de mostrar o que eu estou vivendo ali, entendeu? Seja de uma forma pessoal, seja de uma forma mais aberta, com toda sociedade. Aqui é a minha visão do que eu estou vivendo como um indivíduo ouvido”, comenta.

Participações

Além da participação intensa de Catatau nas gravações, o álbum também reserva convidados especiais como Jadsa, Juçara Marçal, Anna Vis, Ava Rocha, Kiko Dinucci e Mateus Fazeno Rock. No disco, esses artistas não aparecem apenas como participações pontuais, mas participam da concepção criativa das canções inéditas.



O convites aos convidados surgiu a partir da residência artística “Frita”, no Teatro Centro da Terra, em São Paulo (SP), em 2022. Ali ele recebeu os convidados e começou a surgir o repertório do novo álbum. “Foram quatro semanas, cada semana era um artista diferente. E assim eu montei a temporada. Depois, é como se o disco tivesse criado uma forma, essa forma de parceria, mas não com a banda. Parceria com artistas e compositoras e compositores”, explica Catatau.



Relação com Pernambuco

Fernando Catatau relembra que antes da música, esteve em Recife várias vezes como surfista competitivo em competições de bodyboard. Depois, nos anos de 1990, conheceu as bandas e artistas que despontavam na época, do movimento Manguebeat.



“Tenho uma ligação muito forte com Pernambuco. Já toquei com muitos artistas daí, tocando e gravando. Tipo com o Chico Science & Nação Zumbi, que a gente conheceu na época e toda essa galera eu conheci em 1994. Foi nesse ano que conheci grande parte da galera, quando teve o Festival Rec-Beat aqui em São Paulo, no Aeroanta. Então, assim, conheci a maioria da galera nessa época. E de lá para cá fui conhecendo as pessoas, tipo o Otto, fomos eh todos contemporâneos.



“Depois que eu fui tocar com o Otto, toquei com Buhr, gravei com toda a galera, com Dj Dolores… E é até interessante falar porque antes nosso maior público era de Pernambuco em São Paulo, no começo da banda. Acho que por eu transitar com outros artistas, tocar com muita gente. E isso foi acontecendo dessa forma. Até falo que o ‘Uhuu’ foi o disco que fez minha maior conexão de Pernambuco com o Ceará. E que também para mim foi um momento bem marcante", recorda o artista.







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